Příprava na večírek. Cvičte těsně před odchodem, ať máte ploché břicho

Ve videoseriálu Tancem ke zdraví vám lektorky taneční školy InDance každých čtrnáct dní představují prvky z tance, které můžete použít v běžném denní rytmu a prospějete tak svému zdraví. Všechny díly najdete zde.

Vaše příprava by měla začít ještě před odchodem na party, a to lehkou rozcvičkou. A protože pro většinu žen bývá nejproblémovější partií břicho, tak právě na to je potřeba se zaměřit.

„Postačí vám udělat doma například pár sériích jednoduchých sedů lehů a břišní svaly se chvilkově stáhnou a lépe se vám pak bude držet stažené bříško,“ vysvětluje lektorka Bára Stulíková.



Pak už si jen můžete vyzkoušet pár tanečních prvků a myslet na to, že základem je se uvolnit a nebát se projevit.

Pokud hudbu cítíte a chcete tancovat, buďte sebevědomá a pusťte se do toho.



„Nikde není psáno, jak přesně má tanec vypadat, je to jen a jen na vás, vše je dovoleno. Důležité je cítit se dobře a užívat si pohyb,“ dodává lektorka.

Jak se na večírek připravit, se můžete podívat ve videu.