Hledá se superchůva.Tituly, jazyky, bojová umění a jízda na koni výhodou

Nejlépe placené chůvy světa nikdy nejmenují, pro koho konkrétně pracovaly, většinou jim to zakazuje jejich smlouva s rodinou. Zámožní většinou hledají pro své děti ženu nebo dívku, která má vysokoškolský diplom, velmi ceněné jsou ale i znalosti cizích jazyků (francouzština, standardní čínština - mandarínština, španělština patří k favoritům). Velkým plusem je, pokud dokáže také skvěle vařit, čímž je myšlena příprava čtyřchodového veganského nebo bezlepkového menu.



Počítají se jakékoliv další speciální dovednosti: umíte hřebelcovat koně a jezdit na něm, navigovat jachtu, vyznáte se skvěle v umění nebo umíte třeba udržovat soukromou ledovou plochu? To jsou některé z požadavků, se kterými se za roky své praxe setkal Seth Norman Greenberg, viceprezident agentury Pavillion, která se zaměřuje na shánění domácích zaměstnanců pro nejbohatší newyorské rodiny.



Chůva jako bodyguard i symbol společenské třídy

Zdají se vám tyto požadavky přehnané? Když se po chůvě sháněla herečka Gwyneth Paltrowová, požadovala klasické vzdělání, plynulou znalost třech světových jazyků, hru na dva hudební nástroje, vášeň pro lodě, tenis a zálibu v bojových uměních nebo dějinách umění. Důraz na bojová umění je ve světě luxusních chův trendem posledních let, kdy si bohatí přejí mít také jistotu, že chůva jejich děti ochrání i před případným nebezpečím.



„Hodně rodin, zejména když přišly k penězům nedávno, si dělá starosti s tím, aby se jejich děti přiblížily dalším dětem ze zámožných kruhů. Jak na to? Shání se po superstar chůvě, která už má hodně kontaktů a má zkušenosti s prací pro bohaté rodiny,“ uvedl Seth Norman Greenberg pro The New York Times Magazine. A přiznává, že chůvám pomůže i to, pokud dobře vypadají. ostatně v tomto odvětví se určitý sexismus jistě drží i v tom, že chůvy jsou v naprosté většině ženy. Nejdůležitější ale nakonec stejně je, jak dobře to chůvy umí s dětmi, protože to je na jejich práci to nejpodstatnější.



Ovšem dobře vypadat neznamená, že se bude chůva předvádět. “Jedna klientka si mi stěžovala, že kromě toho, že byla jejich chůva krásná, tak se také na její vkus oblékala až moc okázale, když s rodinou plula na jachtě na jihu Francie. A to přesto, že svým chůvám vždycky zdůrazňuji, že se musí oblékat konzervativně,“ vysvětluje Paola Diana, majitelka agentury Nanny & Butler (Chůva a komorník). Mnoho bohatých žen si podle ní najímá chůvy proto, aby měly víc času na manžela, pokud se tedy jeho pozornost stáčí k chůvě, nejsou samozřejmě spokojené.



Mezi jedny z nejlépe placených chův světa patří třeba Zenaide Munetonová, která si ročně přišla na 180 tišíc dolarů, rodina jí hradila i nájem 3 tisíce dolarů za byt v Central Parku a k tomu ještě přidávala vánoční bonus. Munetonová se přitom narodila před čtyřiceti devíti lety v chudé brazilské rodině, její osud ale změnilo setkání s mladou Američankou, kterou zaujala přirozenost, s jakou vycházela Zenaide s dětmi. Poradila jí, aby se vydala jako chůva do Ameriky a tam se také za několik měsíců ocitla.



V roce 1990 vydělávala 100 dolarů měsíčně, její cena se zvyšovala se zkušenostmi a kupou výborných doporučení. Zenaide zná nekonečně mnoho písniček, říkadel a legračních tanečků, je přirozeně optimistická a veselá a má velmi milou povahu. Nakonec pečovala o děti nejbohatší vrstvy, se kterými létala soukromými tryskáči do exotických destinací a na soukromé ostrovy. Za roky práce si Munetonová vydělala na nemovitosti v Los Angeles, Miami a Brazílii, stejně jako na dům pro její matku, byt pro sestru a taxíky pro své bratry.



Bez obětí to nepůjde

Superchůva ale musí také něco obětovat, a není to úplně málo. Většina z nich žije s rodinou, o jejichž děti se starají, a musí být připraveny se kdykoliv časově přizpůsobit a cestovat s rodinou po celém světě. To znamená v podstatě nemožnost příliš bohatého osobního života nebo založení vlastní rodiny.



„S některými mými zaměstnavateli to bylo docela těžké, nesměla jsem mít přítele, nesměli mě navštěvovat žádní muži a musela jsem být doma do deseti hodin večer,“ popsala Phillipa Christianová, australská chůva, která pracovala pro prominentní rodiny v Americe, na Bahamách, v Indii nebo ve Spojených arabských emirátech.



Christianová je se svou prací velmi spokojena i proto, že se k ní zaměstnavatelé chovali slušně a oceňovali i oběti nad rámec její pracovní náplně. Když nemohla letět na své narozeniny domů za rodinou, zaměstnavatelé ji nechali hodinu nakupovat v luxusních obchodech bez nutnosti vytáhnout peněženku.



Velkorysost některých zaměstnavatelů si pochvaluje i Američanka Holly Bammertová. „Nejlepší léto jsem strávila v Londýně, kam s sebou zaměstnavatelé vzali i velké množství svých domácích zaměstnanců. každému z nás pronajali apartmán s pokojskou službou nedaleko jejich pronajatého domu v jižním Kensigtonu. A k tomu každému z nás zaplatili letenku pro někoho blízkého, kdo nás mohl navštívit, nebo letenku pro nás, abychom vyrazili kamkoli ve světě a k tomu ještě deset dní volna na cestování a poznávaní.“



Podivné požadavky a neskutečné dárky

Najdou ale bohužel i takové rodiny, ve kterých nebude zaměstnání žádným medem. To dokazují absurdní požadavky některých rodin, se kterými se obrací na agentury zprostředkovávající chůvy a další personál. Erin Maloney-Winderová, majitelka Abigail Madison Nanny and Household Staffing Agency vzpomíná na ty nejbizarnější, které byla nucena odmítnout.



Šlo třeba o rodinu z Park Avenue požadující pro svou dvouletou dceru chůvu profesionální kuchařku, která by pracovala 75 hodin a šest dní v týdnu. Nebo rodina z Manhattanu, která sháněla chůvu a domácí učitelku pro šest dětí za 450 dolarů na týden, když běžná cena za dvě děti bez vyučování v té době činila 800 dolarů.



Velmi podivné požadavky měla rodina, která po své chůvě chtěla, aby si na dvanáctihodinové pracovní služby nosila výhradně své vlastní jídlo, které si nesměla ohřívat v mikrovlnce. Měla také přísně zakázáno dojídat cokoliv z jídla po dítěti, i když to již mířilo do koše na odpadky.



Ne všichni zámožní lidé jsou ale skrblíci a podivíni, najde se mezi nimi i spousta velkorysých osob, kterým záleží na spokojenosti někoho, kdo tráví většinu času s jejich dětmi.



„Máme úžasné klienty, kteří nabízejí chůvám pět týdnů placeného volna, zdravotní pojištění a plat 65 tisíc liber ročně za 45 hodin týdně,“ popisuje Maloney-Winderová a pokračuje ve výčtu: „Máme také klienty, kteří zaplatí chůvě jakékoliv jídlo, co si objedná, kupují jim oteplováky Prada na společné lyžování, měli jsme i klienta, který zaplatil chůvě letenku za její nemocnou matkou.“

Pokud by se vám podobný životní styl líbil, můžete se zkusit přihlásit. Jedna rodina nedávno uveřejnila inzerát, ve kterém hledá chůvu pro čtyři děti, které se učí doma od soukromých učitelů. Doma je pro ně v rodinných sídlech v Londýně, na Barbadosu, v Kapském Městě a Atlantě a děti se občas přesouvají až třikrát týdně. Rodina očekává vysokoškolské vzdělání v oboru dětské psychologie, 15 let praxe a žádné vlastní děti. Pokud chůva neovládá žádné bojové umění, rodina jí zajistí potřebný trénink. Úspěšná kandidátka si bude moci půjčovat vozy z rodinné flotily porsche, range roverů a maserati, vychutnávat jídla připravovaná michelinským šéfkuchařem a dostane plat 100 tisíc liber ročně za práci šest dní v týdnu.

Ale i v českém prostředí si můžete jako chůva trochu užít života na vyšší noze. „Poměrně často lidi s vyšším rozpočtem poptávají, aby je hlídačky mohly doprovázet i na dovolenou, jezdívají například často k moři do Španělska, Itálie apod. a chtějí, aby i tam měli výpomoc s dítětem,“ uvádí Petr Šigut, spoluzakladatel Hlidacky.cz, serveru spojujícího rodiny s vhodnými chůvami.

„Za kompletní práci chůvy - tj. starost o děti a domácnost, pak mohou rodiny nabízet i vyšší desetitisíce,“ dodává Šigut. Nejčastějšími požadavky jsou podle něj pedagogické vzdělání nebo zkušenosti, řidičský průkaz a pokud je jeden z rodičů cizinec, pak i cizí jazyk.