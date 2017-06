Být tátou před sedmdesátkou je skvělé, užívám si to, říká Steve Martin

12:25 , aktualizováno 12:25

Komik a herec Steve Martin (71) si pořídil dítě až na prahu sedmdesátky. Zatímco z jeho vrstevníků se stávali dědečkové, on se těšil z prvního dítěte. Otcovství v pozdějším věku ovšem nelituje, naopak to prý bylo to nejlepší, co mohl udělat.