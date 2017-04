Adopce synů pro mě byla požehnáním, říká Sheryl Crow

„Změnilo se tím všechno. Celý můj život byl najednou vzhůru nohama a to jen v tom dobrém smyslu. Bylo to požehnání,“ sdělila Sheryl v rozhovoru pro magazín People.



Sheryl měla v minulosti rakovinu prsu a následně ještě nádor na mozku a musela podstoupit chemoterapii a ozařování včetně operace. Kvůli tomu tak nemohla mít dítě. Adopce pro ni byla jasnou volbou.

„Když mi diagnostikovali rakovinu, uvědomila jsem si, jak velkou rychlostí se v životě řítím. Potřebovala jsem se zastavit. Uvědomila jsem si, jak si zahrávám se životem. Zatoužila jsem po rodině, došlo mi, že to má v životě smysl,“ pokračovala nyní dvojnásobná maminka synů Leviho (6) a Wyatta (9).

„Když jsem se stala matkou, už mě nebavilo jezdit po turné a pracovat tak jako dřív. Chtěla jsem trávit čas s dětmi a plně se jim věnovat. Dát jim všechno, co potřebují a být jim oporou. Jakmile máte děti, priority ve vašem životě se změní během vteřiny,“ myslí si Sheryl, která teď se starším synem zažívá jeho předčasnou pubertu.

„Když ho vezu do školy, zpívám si v autě, ale on mě okřikuje, ať to nedělám. Myslí si, že jsem střelená,“ smála se zpěvačka, která se snaží co nejvíc chránit soukromí synů a zásadně se s nimi neukazuje na veřejnosti. „Chci, aby měli na výběr. Pokud se budou chtít angažovat ve světě slavných, pomůžu jim, ale mají právo volby,“ dodala.