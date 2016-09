Včasné odhalení rakoviny mi zachránilo život, říká Sheryl Crow

Sheryl Crow se neustále angažuje v prevenci rakoviny prsu, kterou sama prodělala před deseti lety. Je chodící reklamou na mamograf a všechny ženy vyzývá, aby šly na preventivní prohlídku.

„Na mamografu mi zjistili duktální karcinom,“ řekla zpěvačka, která podstoupila lumpektomii, tedy vynětí nádoru z prsu i s bezpečným lemem zdravé tkáně a chodila na ozařování.

I díky prevenci a novým technologií se podle ní šance na přežití neustále zvyšuje.

„Rakovina prsu nemusí být hrozbou smrti. Dokud ale nebudeme mít lék, je jím prevence. To je naše nejlepší léčba,“ míní a apeluje na všechny ženy nad 40 let, aby alespoň jednou do roka šly na vyšetření.

„Když vám najdou rakovinu, není to jen o tom. Je to o celé vaší rodině, o skupině blízkých přátel. Pak se opravdu každý dívá na život jinak,“ řekla matka dvou adoptovaných chlapečků a někdejší partnerka cyklisty Lance Armstronga.