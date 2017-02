Když jsem v práci a ne s dcerou, mám pocit viny, říká Johanssonová

„O rodičovství toho nevím o moc víc než kdokoli jiný. Můžu jen říct, že být pracující matkou je opravdu velká výzva, ale také je to velký dar,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín ET.



„Pokaždé cítím pocit viny, když jsem v práci. Máte pocit, že něco důležitého zmeškáte. A když jste zase doma, máte pocit, že kašlete na práci a měla byste něco dělat. Je důležité to udržovat v rovnováze,“ myslí si hollywoodská kráska s tím, že všechny pracující matky obdivuje.



„Vzhlížím k nim, protože já sotva držím pohromadě,“ smála se.



Herečka se navíc rozešla se svým partnerem a otcem malé Rose, takže to teď má složitější. Většinu času se o dceru stará chůva, když Scarlett natáčí. Jak to bude s péčí o dceru v budoucnosti, ještě není jasné, protože zatím nedošlo k soudnímu řízení a vše je pouze na dohodě obou rodičů.

Scarlett se provdala tajně v roce 2014 krátce poté, co se jí narodila dcera. Na začátku tohoto roku se ale se svým manželem rozešla. „Bylo to z její hlavy. Už nemohla dál. Nevyhovovala jí spousta věcí. Bylo to těžké,“ sdělil pro Lifestyle magazín její nejlepší přítel.