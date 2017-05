Nový trend: obočí rozcuchané jako vrabčí hnízdo a pěšinka uprostřed

Všichni víme, že oči jsou nejvýraznější částí obličeje. Ať už jsou velké, malé, úzké či posazeny moc daleko od sebe, vždy spolehlivě upoutají pozornost. První dojem ale ovlivňuje i obočí. Jeho tvar a hustota může výrazně zasáhnout do celkového vzhledu naší tváře. Není náhodou, že ženy věnují spoustu času tomu, aby s pomocí pinzety vykouzlily dokonalý tvar. Popřípadě mu dodaly ten správně šmrnc pomocí líčidel či permanentního make-upu.

Léta bylo moderní mít pečlivě upravené obočí v symetrické a výrazné lince. Jenže to beauty blogerky a vizážisty nudilo, a proto zkouší, co všechno vývěsní štít naší tváře snese. Před pár lety to byly populární vyholené proužky, pak nastala éra méně širokých linek. Nejnovější úprava vsází na touhu po originalitě a extravaganci.

Stačí chloupky na obočí sčesat na stranu tak, aby uprostřed vznikla pěšinka. Pro zvýraznění efektu ptačího peří přidejte bezbarvou řasenku a nezapomeňte na make-up. Můžete použít třeba modrou řasenku a pastelově růžové oční stíny, stejně jako finská vizážistka Stella Sironenová, která s tímto nevšedním ptačím rozcuchem přišla. Na svém Instagramu vystavila fotografie netradiční úpravy obočí a okamžitě i získala značnou pozornost. A nejen proto, že se svěřila, že místo bezbarvé řasenky, používá lepidlo.

Postupně se i na dalších instagramových profilech začaly objevovat podobné fotografie. Blogerky si chloupky na obočí upravují různě přes sebe a dokonce i barví. Nikoliv však celou linku, ale vytváří pouze jakýsi melír. Kreativitě se meze rozhodně nekladou. Ačkoliv to řadě lidí může připadat nevkusné či přinejmenším směšné, tento styl úpravy obočí si získal řadu fanoušků. A když už nic jiného, tak na párty vás rozhodně nikdo nepřehlédne.