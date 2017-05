Rodinná poradna: Dcera se zamilovala do svého učitele

Lea je normální holčička, která miluje ježdění na koních a moderní hudbu. Kolem koní se donedávna točil skoro celý její život, odmítala jakékoliv jiné kroužky a toužila jen po tom být na koňském hřbetě nebo alespoň ve stáji.

Dnes je všechno jinak. V září nastoupil k Lee do třídy nový tělocvikář a ona se do něj evidentně zakoukala. Je to mladý kluk hned po škole, podle poznámek od dcery i pohledný a svalnatý. Slyšela jsem o něm Leu vykládat své nejlepší kamarádce do telefonu, ona sama nic nepřiznává. Dokonce na můj vyložený dotaz se tvářila, jako že jsem se zbláznila, zároveň zrudla jak rajče a pak vystřelila z pokoje.

Začali jsme se o to s manželem zajímat proto, že Lea najednou přestává mít zájem o koně. Přijde mi škoda, aby se kvůli platonické lásce vzdala koníčku, kterému se věnuje už mnoho let a kde až dosud působila šťastně. Řekla mi, že letos nechce jet na koňský tábor a od září už prý ani nebude chtít pravidelně dvakrát týdně jezdit. Místo toho by se Lea chtěla nechat zapsat na atletiku, kterou vede právě zmiňovaný učitel.

Co si o tom myslíte? Manžel říká, že jí neporučíme. Mě ale tak trochu mrzí, že je kvůli náklonnosti k opačnému pohlaví ochotná zahodit své koníčky. Nevezme si z toho ponaučení, že když potká kluka, tak hodí všechen dosavadní život za hlavu a poběží za ním? To bych opravdu nerada.

Děkuji za odpověď

Vera

Odpověď odbornice:

Vero, dobrý den, popisujete velmi krásné období počátku dospívání. Typické pro něj bývá, že je najednou vše nějak jinak, než bývalo. Píšete, že máte obavy, aby si nevzala ponaučení, že když potká kluka, hodí všechen dosavadní život za hlavu a poběží za ním. V tuto chvíli nejde zaměňovat platonickou lásku vaší dcery se vztahem s klukem, tedy s osobou, která jí bude city opětovat. Jestli vaše dcerka bude potřebovat procházet vztahy s chlapci a muži s tím, že vždy ztratí zájem o své koníčky, se teprve ukáže a troufám si říci, že i tento druh cesty by pro ni měl smysl.



PhDr. Katřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Nic nezkazíte, pokud s Leou budete probírat, že je důležité ve vztahu si ponechat některé zájmy či kamarády, kteří jsou jenom její a proč to tak vidíte. Na druhou stranu je pravděpodobné, že dospívající dívka to bude chtít vidět a slyšet po svém. Možná bude potřebovat svou vlastní zkušenost, která jí ukáže, jak je důležité mít svůj autonomní prostor/čas/kamarády atd. Některým z nás stačí skutečně zkušenost druhých, většina ale potřebuje k poznání dojít skrze vlastní zkušenost a mám za to, že ta je hlubší, a tak i významnější.

Píšete také o vaší nelibosti, že zamění jeden kroužek za druhý a současně to je spojené ne až tak s aktivitou, jako s přítomností nového pana učitele. Určitě o své zkušenosti z jízdy na koni nepřijde a nepochybně nově nabyté v atletice jednou zužitkuje, minimálně tím, že bude mít o jednu zkušenost s jiným sportem navíc. Pokud je jízda na koni Lein vyvolený sport, prostě srdcovka, může skrze atletiku dobře vyzjistit. Pokud díky atletice přijde na to, že jízda na koni je sice fajn, ale je jí bližší něco jiného, to je přece také dobrá zkušenost. A i platonická láska jedou vyprchá... bude tedy mít prostor na to férově si sama sobě říci, jestli koně nebo atletika a nebo něco úplně jiného.

Pokud s každou láskou bude mít jinou zálibu, to až pak bude ten správný čas se podívat, jestli to tak skutečně chce. Ale to si Lea bude muset objevit sama. Skrze to, co nazýváme chyby, můžeme dojít k vlastní spokojenosti. Někomu „chyby“ slouží jako učební materiál, kde se skrze svou zkušenost učí novým věcem. Uvozovky umisťuji záměrně, protože ty chyby považuji za správnou součást našeho života, která nám ukazuje správný a jenom náš směr. Jestli se začnou chyby cyklit, jsme v nich nešťastní a nevíme, jak z toho ven, pak je psychoterapie jedna z možností, jak si s tím poradit.

A v řadě neposlední: někdy skrze obavy o vlastní děti můžeme prožívat spíše obavy naše pramenící z našich zkušeností. Možná se tam objevují vaše zážitky, že jste prošla díky lásce k muži opuštěním vašich oblíbených aktivit a těžce se vám pak vracelo zpět nebo se o to stále pokoušíte. Berte to jako jednu z možných úvah a pokud v ní objevíte ze sebe něco významného, doporučuji se této oblasti sama sobě věnovat. Ať s kamarádkou u vína, možná s manželem, někomu pomáhá i v pokročilejším věku rozhovor s rodiči, někdo se obrací na psychoterapeuta. Cesty hledáme celý život.

Přeji vám mnoho štěstí

Kateřina Siveková, psychoterapeutka a rodinná terapeutka Modré dveře