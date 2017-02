Nezdravé jídlo může být sexy, říká režisér a točí modelky, jak se cpou

V reklamě na restauraci Carl’s Jr. se mokrá a namydlená Paris Hiltonová při umývání auta zakousává do obřího burgeru. Zpomalené záběry dokresluje písnička I Love Paris. Reklama se před 12 lety stala hitem.

Podobný princip Applebaum, který má na kontě také videoklipy jako Umbrella od Rihanny nebo Party in the U.S.A. Miley Cyrusové, využívá v nové kampani. Krátká videa zveřejňuje na Instagramu. Sexy modelky na nich si většinou pohrávají s nejrůznějším jídlem. Jedna v kožené bundě a černých kalhotkách jí cukrovou vatu, další v červených bikinách strká prst do koblihy a vydlabuje náplň a jiná vylízala talíř špaget během písničky That’s Amore.

Je kampaň Eats sexistická?

Ano 32 Ne 62

Režisér odmítá, že jsou jeho klipy sexistické. Podle něj je jídlo jako sex. Každý ho chce a potřebuje, a když ho má, tak si ho užívá.

„Jídlo na chvíli vypadá skvěle, stejně jako modelky v pornu. Ale to jen na začátku. Jakmile všichni začnou souložit, make-up se rozmaže a všude je pot. Když se začne jíst jídlo, talíř nakonec nevypadá tak pěkně jako na začátku. Ale není ten zážitek a způsob více zábavný?“ řekl o tom, proč se rozhodl natáčet sexy videa s jídlem.