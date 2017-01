Retro není muzejní záležitost. Přehlídka Lazy Eye oživila módu 50. let

Rozdováděná školačka v kolových šatech pod kolena, starší dáma v kostýmku nebo půvabná žena ve večerní róbě. Na první pohled nesourodá trojce se potkala v rámci přehlídky oděvní značky Lazy Eye. O netradiční zážitky nebyla minulou sobotu ve foyer Národního muzea nouze. Místo aby modelky s nezúčastněným výrazem ve tváři obkroužily pomyslné přehlídkové molo, poskakovaly, laškovaly s publikem a některé i tancovaly.

Modelky byly stylově nalíčené a nechyběly jim ani roztomilé kloboučky od modistky Jolany Kotábové. „Kloboučky jsou vytvořeny speciálně k přehlídce, protože jsem chtěla, aby byly kompaktní k předváděným modelů. Tenkrát je ženy nosily vlastně pořád a měly je ve stejné barvě jako šaty. Bez kloboučku nevyšly na ulici. Na Západě to bylo dokonce proti pravidlům etikety,“ říká zakladatelka značky a návrhářka Hana Noble s tím, že sama si zvykla na to, že bez kloboučku nikam nejde. I když je to prý trochu nepraktické třeba při nastupování do auta.

Jednotlivé modely navíc spolu s autorkou výstavy Miroslavou Burianovou během přehlídky komentovaly. Publikum tak okamžitě vědělo z čeho je daná věc vyrobená, nebo kam se nosila. Začalo se dívčími šaty, pak přišly na řadu kostýmky a komplety pro ženy do práce, následovaly denní a odpolední vycházkové šaty. Na konci přehlídky nemohla chybět večerní toaleta.

Přestože černé koktejlky působí jednoduše, šily se z několika kusů látek. Ostatně i střihy pouzdrových šatů či cigaretových sukní jsou náročné na zpracování. „Zajímají mě složitější střihy a detaily. Šaty nejsou třeba až tak výrazné, ale střihově jsou velmi propracované. Jsou rafinované,“ vysvětluje návrhářka a dodává, že ač si většina lidí spojuje 50. léta pouze s objemnou kolovou sukní, nosily se i jiné střihy.

Právě proto na přehlídku vybírala nejen ze svých dřívějších kolekcí, charakteristických právě kolovou sukní či výraznou spodničkou, ale převážná většina prezentovaných šatů byly střihy, které více zdůrazňují ženskou siluetu. „Jedná se o nějakých 45 modelů, z toho více než polovina byly nové střihy, dělané speciálně pro přehlídku. Teprve se chystáme je začít šít i pro zákaznice,“ popisuje Hana Noble.

Lazy Eye Značka Lazy Eye se specializuje na výrobu šatů ve stylu 40. a 50. let. Název pochází z přezdívky zakladatelky firmy Hany Noble, která má kvůli oční vadě přivřené víčko. V roce 2012 založila rodinnou firmu se svojí maminkou a začaly se věnovat šití limitovaných kolekcí oděvů podle dobových střihů, především z amerických časopisů. Nyní mají kamenný obchod na pražských Vinohradech a věnují se zakázkové tvorbě, ale také výrobě doplňků, například plavek, kombiné nebo podvazků.

Návrhářka tvořící po značkou Lazy Eye hledá zajímavé střihy ve starých časopisech a inspiruje se historií. Má ráda všechna období, včetně 70. let nebo třeba gotiky. Do svých modelů je pak vkládá prostřednictvím detailů. „Mám ráda knoflíčky, nebo třeba sámečky. Když narazím na zajímavý límeček, který mě baví, zpracovává se a předělává, aby odpovídal módnímu stylu, který tvořím. Vždycky si to přetransformuji do těch 50. nebo 40. let,“ směje se.

Návrhářka Hana Noble se vzhlédla v módě 40. a 50. let.

Materiály a perfektní střihy byly tenkrát samozřejmé. Dnes už je to poněkud horší. „Dřív těch věcí bylo méně a lidi si jich víc vážili. Nechali si udělat boty, za které dali půlku výplaty a měli je pak třicet čtyřicet let. Obleky byly na celý život. Šaty měly zášivky, aby se zvětšovaly a zmenšovaly, podle toho, jak se člověk měnil. Materiály byly drahé, ale kvalitní. Práce byla drahá,“ říká návrhářka s tím, že některé látky se dnes shánějí jen velmi těžko. „Hedvábí a bavlna se sežene v dostatečné kvalitě, ale například žoržet se už moc nevyrábí,“ vysvětluje Hana Noble s tím, že výrobu látek si mohou dovolit pouze velké módní domy a jedná se o extrémně drahou záležitost.

Na módě z přelomu století miluje návrhářka ženskost a eleganci. Šaty z té doby si můžete vzít do práce s polobotkami, které si večer prohodíte za lodičky. Stačí ještě vyměnit klobouček a můžete jít do divadla. „Čím jednodušeji vypadající šaty, tím častěji je chcete nosit, protože se neokoukají a můžete na nich často střídat doplňky,“ uzavírá Hana Noble.