Ženy mají pocit, že domácnost stojí na nich. Podle průzkumů mají pravdu

České ženy byly v minulých generacích vychovány tak, aby se co nejlépe postaraly o domácnost a rodinu. Jenže vaření, praní či uklízení není prioritou dnešních žen a vztahů. Češky se stále obávají pozvat si výpomoc do domácnosti, jak vyplývá z průzkumu úklidového start-upu LidskáSíla.cz.

“Dříve ženy zvládaly práci, péči o dítě, večeři i úklid o domácnost. I když se podle respondentů doba mění a ženy mají své úspěšné kariéry a koníčky, vnímání ostatních se příliš nezměnilo. Žena tak může být vnímána jako neschopná. Přitom se od ní očekává, že bude dokonalá. Nejvíce překvapující je fakt, že se ženy samy sebe ptají, zda tomu tak opravdu není,” říká k průzkumu Michaela Somolová, spoluzakladatelka start-upu LidskáSíla.cz.



Druhá směna pouze pro ženy?

Podobné pocity má podle celorepublikového průzkumu až 37 % všech respondentek. Úklid je stále stereotypně vnímán spíše jako ženská záležitost. Péče o domácnost je přitom práce jako každá jiná a zabere několik hodin denně. Muži zpravidla tráví více času v zaměstnání, v konečném součtu však více pracují ženy, protože si po příchodu doma dají ještě onu známou druhou směnu.



Podle výzkumů Sociologického ústavu Akademie věd ČR tak ženy pracují denně v průměru 7 hodin a 26 minut, zatímco muži 6 hodin a 11 minut. Neplacená domácí práce přitom podle sociologů zabere ženám více času než ta placená v zaměstnání.



„Ať už ženy souhlasí, či nesouhlasí, s tradičním rozdělením rolí, tak dělají dvě třetiny prací. Ty, co nesouhlasí, odpracují 63 procent, ty, co souhlasí, 66 procent. I když muž souhlasí s rovností, stále dělá jen třetinu. Ať už je hodnotový postoj jakýkoliv, v dělbě práce v domácnosti se to příliš neprojeví,“ uvedla socioložka Michaela Röschová.



Předsudky a výsměch od okolí

Data od respondentů dále uvádějí, že téměř každá čtvrtá žena (23 %) se setkala se situací, kdy byla vystavena výčitkám a jistému druhu ponížení právě proto, že se údajně dostatečně nestará o domácnost a rodinu. Nemusí jít přitom jenom o přímé výtky či narážky od příbuzných, ale dokonce i od kamarádek a známých.

„Setkala jsem se s tím jednou od kamarádky. Zkoušela si můj kabát a přitom pronesla něco ve smyslu, že bych přeci měla mít lépe vyčištěné zrcadlo. Dost mě to vykolejilo, obě máme poměrně náročné kariéry a nikdy jsme nebyly žádné domácí puťky. Pak mi došlo, že podobné komentáře nejspíš slýchává doma od partnera,“ přiznala třicetiletá produkční Petra, která si po rozhovoru připadala jako neschopná.



Možná i kvůli obavě ze selhání v očích partnera až 74 % oslovených žen očekává, že při objednání výpomoci do domácnosti je jejich partner podpoří. Ale jsou ženy, které ani vlastní manžel nepřesvědčí. Tak to alespoň popisuje Karel z Brna: “Já přesvědčuju manželku, abychom si na úklid někoho sehnali. Vadí jí ale, že by to ukazovalo, že jako nestíhá, a bojí se, co na to řeknou lidi.”



Pokud stále nestíháte a cítíte se jako uštvaná zvěř, tak se předsudkům i výčitkám postavte - nejlépe samozřejmě s podporou partnera. Zkuste společně najít kompromis - větší zapojení manžela a dětí, případně osoba na větší úklid nebo třeba na mytí oken, lednice nebo neoblíbené žehlení.