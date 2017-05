Chyťte si svoji vlnu. Pruhy a proužky nejen na vodu

Proužky už dávno nejsou jen o bílo-modrém tričku k vodě. Nosit se dají téměř na jakémkoliv kusu oblečení i doplňcích. Vybrat si můžete nejen horizontální, vertikální či cik cak variantu, ale také různě barevné provedení. Záleží, jak moc jste odvážní.

Ač to může znít neuvěřitelně, pruhy dokáží hezky vytvarovat postavu. Vždy byste však měli dávat pozor, aby byl výsledný vzor lichotivý k vaší postavě. Vertikální proužky opticky prodlužují, proto by se jim měli vyhnout vysocí lidí. Hodí se spíše pro lidi plnějších tvarů. Opticky totiž zužují. „Ženám se silnější postavou doporučuji pouzdrové šaty, které budou mít proužky proti sobě. Hezky to rozbije postavu,“ radí stylistka Lenka Pavlů.

Šaty mohou být sešity z jednotlivých kusů, nebo mít pruhy jedním směrem a na bocích pruhy či trojúhelníčky látek, které jdou proti sobě. Podobný efekt vykouzlíte například i se sukní. Naopak vodorovné pruhy se hodí pro drobné postavy a pro ty, kteří chtějí přidat na objemu. „Pruhované tričko nebo svetřík se hodí pro ženy, které mají malá prsa,“ upřesňuje Lenka Pavlů.

Proužky proti sobě

Proužky jsou samy o sobě dost výrazné, takže stačí, když k nim vezmete jednoduchý a jednobarevný kousek. „Kombinovat se ale dají i různé proužky navzájem, například tričko s vodorovnými pruhy a na to svetr se svislými,“ radí stylistka.

A dodává, že se nemusíme bát ani několika proužkovaných kousků v rámci jednoho outfitu. „Klidně si oblečte i více kousků s různými druhy pruhů, ale měly by být barevně sladěné. Nebo různé barvy, ale v tom případě by měla být tloušťka proužků stejná. Model musí mít vždy jednotící prvek,“ vysvětluje Lenka Pavlů.

Pokud se vám proužky líbí, ale bojíte se experimentovat, zkuste třeba doplněk v námořnickém stylu. Třeba kabelku nebo sandále.