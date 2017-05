Nikdy předtím nezměnila barva vlasů, po proměně lapala po dechu

Jana Hubníková už dlouho přemýšlí, že by konečně zkusila nějakou změnu. Trápí ji totiž, že si lidé myslí, že je mnohem mladší. „Do jisté míry to sice může být lichotka, ale občas člověk potřebuje působit sebevědoměji a mít přesvědčivý výraz. Speciálně v práci a obzvláště v ženském kolektivu,“ svěřila se sympatická blondýnka.

Barva, co dodá vlasům život

Dodává, že by rozhodně nechtěla vypadat starší, ale pouze přirozeně ke svému věku. „Občas se stává, že po mně chtějí občanku v restauracích,“ říká Jana. Doufá, že nový účes a především jiná barva ji pomohou k tomu, aby ji lidé začali brát více vážně. A nikoliv jako mladou holku.



Na proměnu se těší, i když nechce podstoupit žádný zákrok, který by dramaticky změnil její vizáž. „Kromě ježka a tmavých vlasů to nechávám otevřené. Přála bych si něco zářivé, co by těm vlasům dodalo život. Potřebují dodat tvar a nějakou regeneraci, protože je mám dost vysušené.“



Jana je zvyklá používat vedle šamponu a kondicionéru také masky. Vlasy si nežehlí, ale fouká přes rovný kartáč. Protože se jí prý hodně mastí, nepoužívá žádné vyživovací oleje.

Chladnější odstín a větší objem

„Jana má světlejší vlasy po ramena a já bych toho ráda využila. Stříhat moc nebudu, pouze účes zarovnám do pevného mikáda. A budu zesvětlovat. Nejdříve vlasy odbarvím a pak natónuji do chladnějšího odstínu,“ popsala kadeřnice Radka Bajglová z Hair Studia Honzy Kořínka, jakým způsobem chce z Jany vykouzlit šmrncovní ženu.



Na závěrečný styling si kadeřnice vzala kulatý kartáč, přes který vlasy vyfoukala. Dosáhla tak většího objemu a výsledný efekt ještě podpořila voskem. Bouřlivá reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Wow, ty bláho. Jsem šokovaná. Takovou barvu bych si nikdy nevybrala, ale cítím se skvěle a chic. Předčilo to moje očekávání,“ chválí Jana a dodává, že tušila, že kadeřnice se do žádných velkých extrémů pouštět nebude a že zachová přirozenost. „Těšila jsem se na to. To je to, po čem jsem toužila,“ uzavírá proměněná blondýna.