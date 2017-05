Proměna družičky: Maruška rozkvetla v šatech od českých designérů

Podle prastarých pohanských tradic mají být družičky dívky podobné nevěstě, vrstevnice ve stejně krásných šatech. To proto, aby zmátly zlé duchy a zajistily pro nevěstu štěstí. Protože byli dříve lidé velmi pověrčiví, byly družičky při obřadu naprosto nepostradatelné.

Důležitými svatebními hosty jsou družičky i dnes a stejně jako při veselkách našich předků i na těch novodobých by měly být především pohledné a vkusně upravené. Často jsou to právě ony, kdo asistují nevěstě před obřadem i po něm, pomáhají s koordinací, zachraňují společenské faux pas a celkově přispívají k slavnostní a veselé atmosféře.

Kouzlo zemitých tónů

Jako host se na svatbu chystá i blogerka a modelka Maruška. Jejího kamaráda čeká velký den a ona chce být chic, aniž by musela dlouze přemýšlet, jak se upraví a co si vezme na sebe. Svěřili jsme ji proto do péče vizážistky a kadeřnice, které dají vyniknout její přirozené kráse.

„Líčení družiček by mělo být jemnější než samotné líčení nevěsty. Aby nedošlo k tomu, že nevěstu zastíní. Co se týká trendů, tak vedle zemitých tónů jsou v kurzu i pastelové barvy jako třeba lososová či fialková,“ popisuje vizážistka Karolína Kašparovská ze studia Bomton Brumlovka.

Modelce nejprve nanesla na celý obličej podkladovou bázi, aby make-up lépe držel a pokožka byla sjednocená a vypadala mladistvě. „Make-up vždy volíme podle tónu pleti, aby s ní splynul. Neměl by vstupovat do tmavšího ani světlejšího tónu,“ upozorňuje vizážistka.

Po make-upu přichází na řadu korektor. Karolína Kašparovská jím zakryje kruhy pod očima, a pak zlehka upraví obočí štětečkem. Poté nanáší hnědé stíny a velmi tenké horní linky. Nemůže chybět ani řasenka.

„Maruška má výrazný obličej, takže není potřeba to s líčením přehánět. K její pleti se velmi hodí zemité odstíny, především hnědá a růžová,“ říká vizážistka a dodává, že modelce bude vzhledem k celkovému stylingu slušet i tvářenka. „Družičce bych doporučila vzít si do kabelky i pudr, který může během svatby využít, aby se podle potřeby upravila,“ radí Karolína Kašparovská.

Ležérní vlny a copánek

Maruška má krásnou a dlouhou hřívu, kterou by bylo škoda svázat do obřího drdolu. Proto se kadeřnice Tereza Larišová ze studia Bomton Florentinum rozhodla, že jí ponechá rozpuštěné vlasy, aby docílila romantického vzhledu.

„Mně se líbí Marušky ofina, tu bych rozhodně nechala, jak ji má. Zaměříme se proto na úpravu v přirozeně ženské stylu, aby se v tom cítila dobře a aby to z ní udělalo dívenku, jakou je,“ říká kadeřnice a raduje se, že má modelka husté a kvalitní vlasy, se kterými se bude dobře pracovat.

Po umytí kadeřnice vysušila vlasy fénem, natočila jednotlivé prameny přes kulmu a pinetami sepnula do ruliček. Pak přelakovala a teprve potom sundala pinety a rozčesala vlasy kartáčem. „Vlasy povolily a vytvořily bohatý objem a ležérní vzhled. Abychom vzhled družičky doplnili o zajímavý detail, z bočních pramenů nad spánky zapleteme tenčí rybí copánek,“ ukazuje Tereza Larišová.

Maruška po proměně

Jeho základem jsou dva tlusté prameny, ze kterých postupně odebíráme tenké pramínky a křížíme je ve středu. „Poté ještě zapleteme tenký copánek z pramene za uchem a jemně jej roztaháme. Na vrcholu hlavy vlasy mírně povytahujeme a rozcucháme, aby byl výsledný vzhled velice jemný a působil skutečně romanticky,“ uzavírá kadeřnice. Na závěr přidává do copánku drobné kvítky.

Poděkování Make-up: Karolína Kašparovská/Bomton Brumlovka Vlasy: Tereza Larišová/Bomton Florentinum Styling: Maruška Václavová Oblečení a doplňky: Lucinda, Bella Brutta, Czech Labels & Friends, Nila Za poskytnutí prostor k focení děkujeme Cathedral Café, Týnská 11, Praha 1.

To se skvěle hodí ke dvěma outfitům, které si Maruška sama vybrala. „Mám ráda dívčí styl. Puntíky, proužky, šaty, sukně střevíčky, které dají vyniknout ženskosti. Nejraději mám šaty od českých designérů,“ říká modelka a blogerka.

Elegantní a chic v pohodlných šatech

Proto si také vybrala originální modely, které vyjadřují její osobitost a zároveň jsou neuvěřitelně elegantní. „První z nich je od Lusindy, což je moje kamarádka, která šije z látek s výraznými vzory. Přesně ví, co mi sedne. Jakmile po těch šatech sáhla, věděla jsem, že to je ono,“ směje se sympatická zrzka a ukazuje zelené květované šaty.

To druhý model je o poznání méně výrazný, přesto mu nechybí půvab. Jedná se o světle modré šaty od značky Soolista, které vsázejí na zajímavý „pytlovitý“ střih. Součástí outfitů jsou i zajímavé doplňky. „Líbí se mi ta variabilita. Mohu takto jít oblečená na svatbu i na narozeninovou párty, aniž bych udělala nějakou chybu proti etiketě,“ říká Maruška.

Modelka Maruška je krásná a stylová.

Neexistuje žádné psané pravidlo, jak mají být družičky oblečené. Jedním z trendů je sladit celou svatbu do jedné barvy, přesně podle nevěsty a ženicha. Jiným, podobně výrazným trendem, jsou svatby v odlehčeném a jednoduchém stylu, které se konají v přírodě. Nadýchané šaty a boty na vysokých podpatcích tak ustupují pohodlnějším modelům, které se vyrovnají i s náročnějším terénem, jakým je trávník či kamenitá cesta.

Pokud budete tápat s výběrem vhodné róby, podívejte se na pozvánku, nebo na webové stránky budoucích novomanželů. Svatebčané většinou k organizačním pokynům uvádějí i dresscode. Stejně jako u líčení platí, že vybraný model by neměl přebít šaty nevěsty. Zapovězená je bílá barva, jestliže si to nevěsta výslovně nepřeje. Pokud to jde vyhněte se i černé, která asociuje jiné emoce než radost a veselí.