Příběh Lenky: Mám fajn přítele, ale miluji jiného

Jmenuji se Lenka a je mi 28 let. S Martinem, kvůli kterému jsem před dvěma lety nakonec odjela do ciziny, se známe skoro sedm let. Byli jsme kamarádi, a když jsme spolu jeli před třemi lety na dovolenou, bláznivě jsem se do něj zamilovala.

Jen kamarád

On to ale vnímal úplně jinak. Krátce po příjezdu zpět domů začal chodit s jinou dívkou. Bylo mi hrozně, on věděl, že ho miluji, a svou přítelkyni přede mnou tajil. Když jsem se to dozvěděla, nevěděla jsem, jak se zachovat, protože jsme byli opravdu dobří kamarádi. Za to, co mi udělal, jak si hrál s mými city, jsem ho nenáviděla, ale zároveň jsem ho nechtěla ztratit.

Snažila jsem se to tedy nějak přejít a dál jsme se vídali jen jako kamarádi. Byli jsme spolu skoro každý den, denně jsme si i volali. Nemohli jsme bez sebe být. On se svou přítelkyní nikam nechodil, přišlo mi, jako by se za ni styděl. On je totiž hodně sebevědomý, vtipný, má úžasné charisma, každý člověk mu podlehne. Ona byla starší než on, hezká, měla krásnou postavu, ale to bylo tak všechno. Byla úplně jiná než on. Martin si mi neustále stěžoval, že si spolu nerozumí.

Po nějakém čase jsme spolu s Martinem začali bydlet - jen jako spolubydlící - v pronájmu. V jednom bytě jsme žili necelý rok. Byly to nejlepší, ale zároveň nejhorší měsíce mého života. Sblížili jsme se ještě víc a opravdu jsme si rozuměli. Vlastně nic nemělo chybu, až na to, že za ním chodila jeho přítelkyně.

Hrozně jsem žárlila, ale on pak zase přišel, usmál se a řekl, že ji nemiluje, že já pro něj znamenám něco mnohem víc. Celou dobu jsem doufala, že jednou budeme spolu, a dál jsem se trápila.

Odjezd do ciziny

Nespali jsme spolu, ale objímali se, mazlili. Bylo to zvláštní a krásné. Jenže nikam to nevedlo. Nekonečný příběh. Jednoho dne jsem měla všeho dost a odjela jsem do ciziny.

Martin to těžce nesl, dokonce i brečel a prosil mě, ať neodjíždím, ale od ní neodešel. Asi za pět měsíců se s ní rozešel, prý si uvědomil, že ji opravdu nemiluje a milovat nikdy nebude.

Já už v té době měla v cizině přítele. Mark se mi líbil na první pohled, byl pozorný, vtipný, rozuměli jsme si. Myslela jsem si, že ho taky miluji. Když jsem po osmi měsících přijela zpět do Česka a potkala Martina, uvědomila jsem si, jak jsem se mýlila. To, co jsem cítila, se nedá popsat. Martin mi celou dobu, co jsem byla pryč, psal, jak mu chybím, že si vše, až když jsem odjela, uvědomil. Já mu to tenkrát nevěřila. Ale když jsem ho opět viděla, uvěřila jsem. Stáli jsme tam, koukali na sebe a nevěděli, co říct. Pak jsme spolu strávili celý týden.

Jak se rozhodnout?

Když jsem pak odjížděla zpět, vyznal mi lásku a prosil mě, ať se vrátím. Já ale Marka neopustila a k Martinovi se nevrátila. Na Martina myslím každý den. Srdce mě táhne zpět domů, ale rozum mi říká, jaká by to byla chyba.

Nevím, zda mám Martinovi věřit, on má rád holky, bojím se, že až by mě dostal, omrzela bych ho. Mark je skvělý přítel, po všech stránkách lepší než Martin, jenže já pořád miluji Martina. Každý den doufám, že se jednoho dne do Marka zamiluju. I když tomu popravdě moc nevěřím.

Lenka

Názor odbornice: Pomohl by odstup od obou

Vážená Lenko, ocitla jste se, i když nutno podotknout, že ne úplně vlastní vinou, v partnerském trojúhelníku. Zdá se, že každá z myslitelných možností není stoprocentně dobrá, každá má své „ale“.

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Ohledně Martina se dopustím drobného cynismu: je možné, že zde v hlavních rolích nalezneme fenomény takzvaného zakázaného ovoce a vzpomínkového optimismu. S Martinem jste si vybájila vztah, který vlastně nikdy nemohl fungovat, neboť Martin měl vztah s jinou ženou. Ač jste spolu bydleli, udržoval oficiální vztah s jinou dívkou. Vám tvrdil, že si s ní nerozumí, otázkou je, co tvrdil jí či svému nejbližšímu okolí. Mohly to být hodně různé verze jedné reality.

Píšete, že jste s Martinem sexuálně nežili ve smyslu dokonané soulože, ale drobné intimnosti mezi vámi probíhaly. Martin tak měl „dva v jednom“, vztah s možná duchem slabou krasavicí a aférku s Vámi, se kterou si třeba mentálně sedl víc. Projevila jste velkou statečnost, že jste neřešitelnou situaci rozsekla svým odjezdem do ciziny.

Následně se misky vah převážily na opačnou stranu, nyní jste Vy ve (spíše rozumovém než vášnivém) vztahu s Markem a Martin zde stojí jako prosebník. Těžko radit, který z mužů je pro Vás ten pravý, je dokonce možné, že to není ani jeden z nich. Abyste se do rozhodování mohla pustit, pomohl by Vám odstup od obou mužů.

Potřebovala byste být sama se sebou, abyste zjistila, jak si vlastně stojíte, o co Vám jde a jakého partnera byste si pro vztah představovala. Možná dospějete k překvapivému závěru.

PhDr. Magdalena Dostálová