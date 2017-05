Muž se díky plastikám mění v elfa, protože miluje fantasy příběhy

Jako dítě byl šikanován, protože světem fantasy naprosto žil a všem říkal, že je jednou z mystických bytostí. Myslel si, že je andělem nebo elfem a často se do školy oblékal do dlouhých hábitů, maloval si oči a nosil dlouhé paruky.

Když dospěl, rozhodl se, že se stane opravdovým elfem. Podstoupil několik plastik a kromě toho si také bělí kůži. Chce mít alabastrovou pleť a vyhýbá se pobytu na slunci. Za speciální krémy už utratil desetitisíce.

„Už dávno je mi jedno, co si o mě lidé myslí. Ať si třeba říkají, že jsem naprostý blázen. Já jsem šťastný. Konečně. Takhle šťastný jsem ještě nikdy nebyl,“ sdělil muž pro Daily Mail.



Nyní nosí na uších speciální silikonové nástavce, které mu vytvářejí špičaté uši. „Přesně takové mají elfové. A já mám v plánu podstoupit zákrok, díky kterému budu mít takové uši já sám,“ pokračoval fantasy nadšenec.

Kromě toho má také v plánu trvalou změnu barvy očí, výplně tváří, operaci brady nebo vpravení silikonových implantátů do paží a prsou, aby to vypadalo, že má svaly.

Závislost na plastice Lidé závislí na plastice mají chorobný strach z vlastní ošklivosti, tvrdí lékař.

„Přemýšlel jsem i o operaci, díky které bych byl vyšší. Elfové jsou opravdu velcí a já tak vysoký nejsem. Odstranili by mi také pár žeber, abych vypadal hubenější. To všechno mě ještě čeká a já se na to moc těším,“ doplnil.

Běžně se prý jako elf obléká a maluje. Do práce ale chodí „normálně“. Nosí jen barevné čočky a na obličej si aplikuje bílý pudr. „Lidé na mě zírají vlastně pořád. Blízcí přátelé už si ale zvykli,“ dodal.