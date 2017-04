Poradna: Manžel mě uhodil. Mám ho opustit?

Potřebovala bych poradit. Je mi 35 let a s manželem Pavlem mám čtyři děti. Před dvěma dny mě manžel uhodil. Bylo to navečer, kdy jsem po dětech chtěla, aby si poklidily hračky. Během úklidu se děcka začala dohadovat, a protože už jsem byla z celého dne vyřízená, zakřičela jsem na ně. Pavla to asi naštvalo, protože začal křičet on na mě, ať na děti neřvu. To mě rozčílilo ještě víc, protože manžel chodí domů často opilý a s dětmi mi moc nepomáhá. Odpověděla jsem mu tedy naštvaným křikem a Pavel mi vlepil facku. To jsem nečekala, manžel mě předtím nikdy neuhodil. Chtěla jsem okamžitě odejít z bytu, ale děti se rozplakaly a prosily mě, ať nechodím pryč. Manžel mě prosil o odpuštění, ale já ho odmítla, je to pro mě neomluvitelné. Opravdu nevím, jak teď dál.



S manželem je to složitější už delší dobu. Začalo to tak před třemi lety, když jsem zjistila, že je zadlužený kvůli zálibě v hraní na automatech. Dost mě to tehdy ranilo, protože mi dluhy dlouho tajil a lhal mi přímo do očí. Poslední dobou zase rád popíjí, hned jak přijde z práce, tak myslí jenom na pivo. Jsem z toho nešťastná, protože je v opilosti nepříjemný, mě uráží a dětem rozkazuje.

Děti jsou pro mě největší štěstí. Když jsme spolu sami doma, tak je nám dobře. Hezky si spolu hrají, pomáhají mi s vařením nebo péčí o nejmladšího sourozence. Mají také hodně kamarádů, kteří k nám chodí na návštěvu a jejichž maminky mi pomáhají.

Přemýšlím, že se s Pavlem rozvedu. Co mi poradíte vy?

Děkuju

Hana

Odpověď odbornice:

Dobrý den Hano, popisujete stav vaší rodiny, který je dlouhodobějšího charakteru. Popisujete, že manžel chodí domů často opilý, současně zhoršenou situaci v jeho chování podtrhujete obdobím, kdy jste se dozvěděla o jeho dluzích a kdy vám do očí lhal. Zdá se, že vám došla v danou chvíli po jeho příchodu domů trpělivost a začala jste na něj křičet. Již ani jeho omluva po jeho facce směrem k vám nepomohla. Tento popis mě vede k tomu, že jste v dlouhodobém tlaku, na který, zdá se, jste sama. Vypadá to, že pod nějakým tlakem je i váš muž a řeší ho popíjením alkoholu.

PhDr. Katřina Siveková Křižáková, psycholožka a rodinná terapeutka

Popis chování vašeho muže ukazuje na poměrně závažný problém s hraním na automatech a zneužívání alkoholu, které evidentně narušuje vaše vztahy. Jestli se manžel dostal do dluhů z důvodu sázení a hry na automatech, jde již jednoznačně o výraznou potíž. A jestli se na to vrství i problém se zneužíváním alkoholu, jde o další komplikaci. O to horší, jestliže se k vám chová agresivně, ať slovně či fyzicky, a jsou u toho přítomny děti. Ptáte se, jestli se máte rozvést... asi bych nejdříve začala s tím, jestli máte manžela ještě ráda. Pokud ano, znamenalo by to, že máte ještě energii se situací něco dělat. Pak bych na vašem místě mapovala, jestli je ochotný něco ve svém životě změnit i Pavel. Dle dostupných informací o něm a vašem vztahu to vidím na jeho individuální léčbu závislostního chování a na párovou terapii. Tedy léčbu vašeho vztahu partnerského.

Paralelně bych na vašem místě neváhala a začala bych chránit rodinu před dalším možným zadlužením, o kterém vy nemusíte vůbec vědět a může skončit tím, že se na vašem prahu objeví exekutoři a budou chtít váš byt či dům. Tedy konzultace u právníka, co s tím nyní můžete udělat a jak můžete rodinu ekonomicky chránit. Protože jestli se zadlužil a hodně vám lhal před pár lety, je vysoká pravděpodobnost, že tak činí i nyní.

Pokud by váš manžel nebyl nakloněný spolupráci, nebo dokonce zjistíte, že ho již ráda nemáte, je možná zvažování rozchodu na svém místě. Někdy je přiznání si tak těžkých myšlenek obtížné, někdy na ně nemáme sílu, můžou být dokonce ohrožující. Tehdy nám mohou pomoci naši přátelé či rodinní příslušníci, že s nimi o situaci hovoříme a hledáme cesty ven, případně i vy sama můžete využít individuální terapii, kde můžete probírat, jak jste na tom se svou silou, se svou odvahou, se schopností žít sama se čtyřmi dětmi. Určitě je na místě chránit i děti, protože pokud jsou přítomny slovním útokům otce směrem k vám či dokonce fyzické agresi, již je na místě ochrana dětí před takovým jednáním.

Máte před sebou mnoho otázek a odpovědi na ně mohou být pro vás a vaše děti velmi důležité. Možná dokonce určující kvalitu vašeho života. Nyní přeji především sílu tím vším projít.

PhDr. Kateřina Siveková, rodinný psychoterapeut centra Modré dveře