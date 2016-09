Poradna: Čtyřletý syn používá sprostá slova. Už nevíme, jak to zarazit

Upřímně řečeno je možné, že jsem ta slůvka v afektu řekla já nebo můj manžel, řešili jsme totiž během léta nějaké rodinné problémy a občas pro nás bylo těžké se ovládnout. Nikdy jsme jimi ale nečastovali jeden druhého a rozhodně u nás nejsou na denním pořádku. Těch výrazů, které náš syn používá, je víc a já s manželem oslovení jako vole nebo blbečku opravdu nepoužíváme.



Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Ovšem našemu čtyřletému Mikulášovi přijdou ohromně vtipné a vesele je opakuje. A to dokonce na adresu moji, tatínka nebo třeba babičky. Pokaždé se zarazím, tvářím se velmi vážně, nesměju se a snažím se Mikulášovi objasnit, že lidem ubližuje pokud je takto oslovuje a že to do slušné konverzace nepatří. Už jsem na něj kvůli tomu i zvýšila hlas. Dělala jsem dokonce, že trucuju, protože to je jeho typická reakce, tak jsem mu chtěla přiblížit, jak se cítím, když mě takto oslovuje. Několikrát mi slíbil, že už se to nestane, ale po několika dnech dnů nás nepříjemná slovíčka zase doženou.

Za pár dnů má Mikuláš nastoupit do školky a obávám se, že bude podobně “ze srandy” oslovovat i učitelku nebo své spolužáky. Jak se můžeme vulgarit zbavit? Jak vysvětlit čtyřletému dítěti, že nejsou zábavné? Už nám s manželem docházejí nápady.

Děkuji

Barbora

Odpověď odbornice:

Dobrý den Barboro, je dobře, že se ozýváte, neb tuto obtíž řeší mnoho rodičů malých dětí. Malé děti často opakují některá slova, která se jim líbí ať už zvukově, nebo je zaujmou díky reakci okolí na tyto slova. Neslušná nebo sprostá slova splňují obě varianty. Neslušná slova bývají emočně zabarvená, znějí pro děti zajímavěji než ostatní slova. Vyřkneme-li je, mají většinou jinou melodii, rytmus a barvu než slova „slušná“. Pokud dítě opakuje sprosté slovo, obvykle se dostaví reakce okolí, která je také emočně zabarvená. Rodiče v reakci na použitý slovník často vyjadřují nespokojenost, mnohdy různé obavy, strachy, rozčílení, mnohdy také bezmoc a bezradnost. Tyto emoce vždy zajistí pozornost dítěte.

Mgr. Kateřina Halfarová, psycholožka

Pro odstranění opakování nevhodných slov je vhodné rozpoznat, z jakého důvodu dítě slova opakuje. Zda je pro něj líbivější reakce okolí, zvukomalebné slovo nebo oboje.

U předškolních dětí je toto opakování časté. Opakování nevhodných slov také často vymizí, pokud dítě nedostává velkou pozornost při opakování těchto slov.

Doporučovala bych vám jednak zkusit Mikulášovi sdělit, že tyto slova jsou nevhodná, můžete také připojit důvody, proč jsou tyto slova nevhodná, a co mohou vyvolat u druhých za chování a emoce. Toto zdůvodnění můžete ještě doplnit tím, že Mikulášovi nebudete poskytovat pozornost vždy, když řekne sprosté slovo. Naopak posilníte pozornost, která následuje hned po vyřčení nevhodného slova. Vezměme si situaci kupříkladu na dětském hřišti. Mikuláš pronese „neslušné“ slovo, podívá se na vás a vy odvedete pozornost k postavenému hradu, čili zapojíte syna i sebe do hry. Může se stát, že syn bude opakovat sprosté slovo pořád dokola tak, aby vás vyprovokoval k nějaké reakci. V této situaci je dobré v klidu synovi sdělit, že to slovo je nevhodné, nehezké a opět se vrátíte ke své původní hře.

Odnaučení opakování sprostých slov není jednorázové, je potřeba důslednosti ze strany rodičů a posilování adekvátní pozornosti ze strany rodičů k dítěti. Pokud by toto chování trvalo dále a masivně přibývala nevhodná slova, bylo by vhodné se objednat do poradny, kde vám se vzniklou situací mohou pomoci.

Hodně zdaru

Kateřina Halfarová, psycholožka centra Modré dveře