Rodinná poradna: Zamilovala jsem se do učitele své dcery, ona protestuje

Učitel mé patnáctileté dcery Hanky mě na konci školního roku pozval na rande, a protože mi byl sympatický a jsem už několik let rozvedená, souhlasila jsem. Dceři jsem o tom řekla a ta se tomu jenom smála. Honza je velmi milý, chytrý a charismatický muž, i díky tomu je také jedním z oblíbených učitelů na gymnáziu.

Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Na jedno rande navázalo další a schůzky jsou nyní čím dál častější a delší. Uvědomila jsem si, že se do Honzy zamilovávám a nejde už o nevinné randění. Měla jsem proto pocit, že bych si o tom měla s Hankou promluvit a ujasnit jí, že s Honzou to vypadá vážně.

K mému překvapení Hanka reagovala naprosto hystericky, vyčetla mi, že jsem si taky mohla najít někoho jiného, že se jí teď bude posmívat celá škola. Její reakce mě moc mrzela, ale zároveň teď přemýšlím nad tím, jestli třeba nemá pravdu. Je ode mě fér, začít si s jejím učitelem? Cítím, že pokud budu ve vztahu pokračovat, bude stále vážnější, jenže má to smysl, pokud by se dcera stavěla třeba proti společnému bydlení? Nechci, aby bylo moje štěstí na úkor toho jejího.

Vanda



Odpověď odbornice:

Paní Vando, zkusme se na váš příběh podívat komplexněji a hledat v něm další souvislosti. Jako rozvedená žena jste potkala muže, se kterým je vám dobře a cítíte zamilovanost. Jedná se však o učitele dcery, a ta se obává, že se jí bude celá škola posmívat.



Mgr. Radka Dydňanská, sociální pedagožka

Také tvrdí, že to není vůči ní fér. U toho bych se zastavila a zkusila více prozkoumat, co se za tímto tvrzením skrývá. Kladu si otázku, jestli je skutečně obava z posměchu spolužáků tou opravdovou a jedinou? Hanka se může zrovna tak obávat toho, jaké by to bylo bydlet společně nebo aby vztah s Honzou nebyl na její úkor. Z dotazu nevím, jaký má vztah s otcem, jestli nemůže hrát roli špatná zkušenost, kterou by nerada opakovala. Strachů a nejistot kolem nového vztahu může být daleko více. Zároveň bych také měla na zřeteli možnost Hančiny platonické lásky k Honzovi. Jak navíc píšete, jedná se o milého a charismatického muže, který je u studentů oblíbený.

Co tedy můžete udělat? Zkuste si s Hankou naplánovat společný čas, vyjděte si třeba na večeři jako dvě dospělé ženy. Ptejte se na to, čeho všeho se, v souvislosti s Honzou, obává. Zkuste rozhovor směřovat spíše k ní, nikoliv k sobě. Dáte tak najevo, že si za vztahem s Honzou stojíte, ale zároveň vám záleží na tom, aby se i Hanka v tomto vztahu cítila dobře. Pokud rozhovor nepřinese změnu k lepšímu, doporučila bych osobní návštěvu psychologické poradny, kde odborný pracovník po zjištění dalších skutečností bude moci situaci lépe vyhodnotit a navést na řešení, které bude pro vás tím nejlepším.

Držím palce, aby vše dopadlo tak, jak si sama přejete.

Mgr. Radka Dydňanská PhD., krizová interventka a poradkyně v sociálních službách centra Modré dveře