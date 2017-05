Poradna: S manželem se hodně hádáme. Budou si to naše děti pamatovat?

S manželem jsme spolu dvanáct let, potkali jsme se ještě na vysoké. Po škole jsme chvíli pracovali každý v jiné firmě a když jsme si nastřádali dost peněz, rozjeli jsme vlastní byznys. Ten docela dobře běžel, pořídili jsme si hezký byt na hypotéku a auto a když jsme měli pocit, že už si to můžeme dovolit, přišly na řadu děti. Máme čtyřletého Martina a dvouletou Marii, s Mařenkou jsem ještě doma, ale snažím se manželovi s firmou pomáhat aspoň z domova.

Jenže před rokem přišla řada špatných rozhodnutí mého muže, které firmu stály spoustu peněz. Manžel to tehdy se mnou vůbec nekonzultoval, prý chtěl, abych si užívala mateřství a nedělala si starosti. Jenže když se dostavily před několika měsíci následky, málem jsem vylítla vzteky z kůže. Dost jsme se hádali a hádáme se častěji i teď - oba jsme nervózní, jak to dopadne, máme různé názory, jak to řešit a bojíme se, jestli to firma přežije. Já jsem navíc naštvaná, že mě obešel a neporadil se se mnou hned na začátku.

Naše děti jsou občas svědky našich hádek, i když se tomu snažíme vyhýbat. Jenže někdy hádka sklouzne až do osobní roviny a nedá se zastavit. Nechceme se s manželem rozvádět ani rozcházet, ale nepříjemných situací je teď zkrátka víc a nějako dobu asi ještě bude. Přemýšlím často nad tím, jestli si naše děti budou tyto situace pamatovat a nezanechají na nich nějaké následky. Martínkovi jsem několikrát říkala, že jde o práci a o nic osobního, stejně ale vidím, že se snaží stavět na mou stranu a před otcem mě “chránit”, když se u hádky nachomýtne. Já to po něm samozřejmě nechci a nepodporuju to, manžela to zase rozlaďuje. S Mařenkou nevím, jestli má v jejím věku vůbec smysl vysvětlovat něco o hádkách mezi rodiči.

Mám o tom s nimi mluvit a jak?

Odpověď odbornice:

Dobrý den Sabino, píšete o napjaté atmosféře ve vaší rodině. Žijete nyní v nejistotě, na úspěšnosti vašeho podnikání stojí vaše finanční jistota. Navíc píšete o rozhodnutích manžela, které stály u počátků potíží.

Rozdělila bych váš dotaz na problém partnerský a problém ve vztahu k dětem. Začali jste podnikat spolu s manželem, zřejmě jste rozhodovali o důležitých věcech společně, ale píšete, že vás najednou obešel a něco s vámi nekonzultoval. Že to špatně dopadlo, je další věc. Důležité je, že zklamal vaši důvěru a vy jste se octla v nevýhodné pozici, kdy fakticky tedy nesete následky a přitom nemůžete plně rozhodovat. Důležité téma mezi vámi je důvěra, odpovědnost, kompetence. V rodinných podnicích toto nebývá přesně nastaveno a zdá se, že vaše podnikání již dorostlo do rozměrů, kdy je potřeba si to spolu vyjasnit.

Míchání kompetencí, času a vztahů se také promítá do vztahu k dětem. Čtyřleté dítě neporozumí přesně tomu, že vaše hádka se týká spíše práce, slyší jen negativní emoce mezi tátou a mámou, a to ho může znejisťovat. Takto malým dětem se otřásá celý jejich svět. Vysvětlování příliš nepomůže, děti vnímají i neverbální signály, jsou hodně citlivé na náladu svých blízkých.

Ve vašem případě bych doporučila více oddělit čas pracovní a čas rodinný, i když dobře vím, že s malými dětmi je to hodně těžké. Dětem určitě můžete vysvětlit, že máte v práci potíže a musíte chvíli pracovat, a po dobu konverzace s vaším mužem děti nechat hlídat či využít dobu, kdy spí. Když cítíte, že děti jsou znejistěné, utvrzujte je ve své lásce k nim, věnujte jim čas naplno, stejně jako váš muž. Pro ně jste pořád máma a táta, a budete navždycky.

Zdá se, že téma vaší konverzace se bude týkat také hranic – hranice financí rodiny a podnikání, hranice v čase pracovním a rodinném, hranice ve firemních kompetencích... Přeji vám hodně energie do takovýchto rozhovorů.

PhDr. Andrea Hlubučková, psycholožka centra Modré dveře