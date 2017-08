Jak vybírat porodnici? Rozhoduje nabídka péče, zázemí i pocity rodičky

Porod je pro většinu žen událost, na kterou nezapomenou po zbytek života. To, jak na něj budou vzpomínat, závisí kromě zdravotního stavu i na prostředí, ve kterém se žena rozhodne porodit. V každé porodnici panují trochu jiné zvyklosti.



„Při volbě porodnice je potřeba řídit se vlastními představami a přáními. Kvalita, způsob péče a vstřícnost personálu se v jednotlivých zařízeních může lišit. Každá maminka má své touhy a očekává jedinečný prožitek z narození miminka, a proto je nezbytné pro jeho příchod vybrat takové místo, které bude rodičce nejlépe vyhovovat a kde se bude cítit bezpečně,“ říká Pavla Jelínková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického a neonatologického oddělení v Nemocnici Mělník, kterou provozuje společnost VAMED Mediterra.



Prvním kritériem výběru většinou bývá blízkost k bydlišti. Až pak si těhotné zjistí další informace z internetových stránek, ale i z diskuzí a podle zkušeností svých kamarádek, příbuzných a známých. Nic však nenahradí osobní prohlídku prostředí - má navozovat příjemné pocity s jistotou a zázemím lékařské péče.



„Důležitá je nabídka kvalitní péče, která dává jistotu, že se žena může s důvěrou obrátit na pracovníky porodnice, a to i v případě obav či při možných komplikacích. Budoucí maminky by se proto měly zajímat, zda je součástí vybrané porodnice i jednotka intenzivní novorozenecké péče, jež poskytuje kvalifikovanou péči o děti narozené předčasně. Velmi podstatnou informací je rovněž, jestli se porodnice řídí filozofií přirozeného porodu a jaké je procento porodů vedené císařským řezem,“ vysvětluje Pavla Jelínková.

Zohledněte vybavení i pomůcky

Ať už žena má nebo nemá porodní plán, měla by se zaměřit na to, zda budou její potřeby a přání respektovány. Ptejte se proto, zda je možná přítomnost partnera po celou dobu porodu, jaké je vybavení porodního boxu či zda je porodní lůžko uzpůsobeno pro úlevové polohy při samotném porodu. Dnes již ve většině zdravotnických zařízení bývají běžnou součástí i pomůcky k relaxaci při porodu, jako jsou například overbaly, žíněnky, polštáře, masážní válečky a mnohé další. V řadě porodnic také uplatňují prostředky alternativního přístupu v porodnictví, jak je aromaterapie či muzikoterapie nebo používání úlevových pomůcek v průběhu porodu.

„Nastávající maminky nemusí využít všechny služby, které porodnice nabízejí. Je však dobré vědět, jak široké je spektrum poskytované péče. Důležité je i zázemí každého porodního boxu, do něhož patří sprcha, toaleta a prostory pro doprovod ženy k porodu, ale také lékařské a přístrojové vybavení k zajištění případného nutného ošetření rodičky a miminka. I na tyto skutečnosti by těhotné měly pamatovat při prohlídce porodnice, aby se mohly i s miminkem cítit bezpečně,“ upozorňuje Pavla Jelínková. Při prohlídce doporučuje nahlédnout také do pokoje na oddělení šestinedělí a zjistit, jaké možnosti porodnice nabízí pro standardní a nadstandardní pokoj, popřípadě se rovnou domluvit na preferované variantě.

Jednou z nejčastějších otázek, které si budoucí matky kladou, je, jakou zvolit velikost porodnice. Jestli dát raději přednost malé útulné porodnici, nebo si vybrat některou z velkých porodnic v krajských městech. Matka by se měla rozhodovat podle vlastních pocitů z daných míst, ale třeba i podle možností rodiny za ní dojíždět na návštěvy, až bude na oddělení šestinedělí apod.



„Malé porodnice nabízejí více individuální postoj a snahu poskytnout rodičce rodinné zázemí, věnují se pomoci u porodu a následně maximální podpoře kojení. S tím souvisí výhoda těch porodnic, které získaly za podporu kojení prestižní certifikát „Baby Friendly Hospital“. Právě malé nemocnice si velice zakládají na důkladné a individuální podpoře při kojení. Odborný personál takto certifikovaných zdravotnických zařízení klade důraz na výuku a pomoc při kojení nejen před porodem, během pobytu v porodnici, ale i v domácí péči po propuštění ženy z porodnice,“ říká Pavla Jelínková.

Kurzy pro důkladnou přípravu

Při výběru porodnice by se měli budoucí rodiče zaměřit i na nabídku nadstandardních služeb, které dané zdravotnické zařízení poskytuje. Některé porodnice nabízejí možnost vlastního výběru porodní asistentky, která ženu provází od první návštěvy v porodnici, po celý porod až do konce šestinedělí. V dnešní době je již běžné, že součástí nabídky porodnice jsou předporodní kurzy. U nich by těhotnou mělo zajímat, jak jsou obsáhlé, zda nabízí pouze příjemné povídání a prvotní přípravu maminek na porod, nebo i rozšířené programy se cvičením, fyzioterapeuty či relaxaci ve vířivce.

„V současnosti patří mezi často vyhledávané také kurzy kojení a péče o miminko v šestinedělí, možnost cvičení s miminkem nebo cvičení maminek po porodu a nácvik správné manipulace s miminkem. Pokud je maminka zvídavá a ráda poznává nové věci, je dobré informovat se, zda vybraná porodnice pořádá rovněž akce pro maminky, jako je třeba výuka šátkování, bazárek, cvičení v těhotenství a mnohé další aktivity, které jsou nejen praktické, ale i zábavné,“ vysvětluje Pavla Jelínková.

Tlumit při porodu bolest a jak?

Možností a metod tišení porodních bolestí nabízí medicína celou řadu. Při volbě porodnice tak hraje podstatnou roli také to, jaké prostředky mírnění bolesti dané zdravotnické zařízení využívá. Může se jednat například o epidurální analgezie (tlumení porodních bolestí podáním malé dávky znecitlivující látky a léku proti bolesti do míšních obalů v oblasti bederní páteře), dále pak inhalační analgetikum či podání paracervikálního bloku (místní znecitlivění pro uvolnění porodní branky).



„Každá žena vnímá a prožívá bolest jinak, stejně tak účinnost jednotlivých metod může být individuální. Některé maminky o tlumení bolesti nestojí, ale rovněž se stává, že když se pak s ní setkají, mění názor. Není možné totiž předem říci, jak bude porod probíhat. Podstatné je, aby rodičky měly veškeré potřebné informace o všech možnostech a mohly si tak zvolit vhodný bolest tišící prostředek. S volbou nejvhodnějšího přístupu budoucím maminkám pomůže porodník daného zdravotnického zařízení,“ říká Pavla Jelínková.



Poporodní péče: bonding, pupečník a rooming-in

První chvilky po narození miminka jsou zcela nenahraditelné. Jakým způsobem tyto okamžiky proběhnou, mohou ovlivnit vztah maminky s dítětem na celý život. V posledních letech je důraz kladen na tzv. bonding, jedná se o nepřetržitý kontakt matky a dítěte v době těsně po porodu a v dalších hodinách i dnech.



„Rodička by se měla informovat, jestli je bonding samozřejmostí jak u přirozeného porodu, tak i po císařském řezu. Zda porodnice umožňuje přítomnost tatínka i u porodu císařským řezem a jestli v tomto případě nabízí možnost bondingu s tatínkem, než je císařský řez dokončen. Je-li samozřejmostí, aby se po porodu novorozence vyčkávalo na dotepání pupečníku a zda může tatínek následně pupečník přestřihnout,“ vysvětluje Pavla Jelínková.

Dalším přístupem v péči po porodu je tzv. rooming-in, což je společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně, který dnes bývá již běžnou záležitostí a nabízí ho většina porodnic. V případě, že zdravotní stav maminky nedovoluje se o děťátko postarat, nabízí dobrá porodnice zázemí pro tatínka nebo jiný doprovod, který péči o něj zajistí.

V neposlední řadě by se těhotná měla informovat i o podmínkách registrace k porodu v různých zdravotnických zařízeních. Je-li možné ji realizovat on-line, ve kterém týdnu a jakou dokumentaci je nutné mít do registrační poradny připravenou.