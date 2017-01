Obří ramena, moc dlouhé rukávy, vesmírný look. Podivné trendy roku 2017

Ramena velká i větší

Po dlouhé vládě 70. let se do módy zase vrací osmdesátky. Jednotlivé prvky inspirované érou maximalismu, vypasovaných siluet, lurexu a spandexu se na týdnech módy objevují už několik sezon, ale letos se do toho návrháři opravdu opřeli. Nejvýraznějším průnikem tehdejších a současných trendů jsou objemná ramena. A když říkáme objemná, myslíme obrovská.

Na přehlídce Rodarte byla temně romantická, u Saint Laurent tradičně dramatická a sexy, u značky Balenciaga, pro kterou nově navrhuje Gruzínec Demna Gvasalia, pak maskulinní a velice retro.

Rodarte, jaro - léto 2017 Saint Laurent, jaro - léto 2017 Balenciaga, jaro - léto 2017

Sekretářka z vesmíru

S novou siluetou pracují také designéři, kteří se odvážili pustit do jednoho z nejbláznivějších trendů: vesmírného vzhledu. Kromě objemných ramen a úzkého pasu k němu patří extra lesklé materiály, ať už je to černý latex nebo stříbrné a zlaté lamé. Výsledek? Trochu Studio 54, trochu podnikavá dívka z osmdesátých let, trochu dobyvatelka vesmíru ze starého sci-fi filmu.



Tenhle vzhled se zalíbil Marcu Jacobsovi, který ho doplnil o proklatě vysoké platformy, ale i návrhářům značky Kenzo. S elegantnější verzí pak přišla například návrhářka Carolina Herrera.

Kenzo, jaro - léto 2017 Marc Jacobs, jaro - léto 2017 Carolina Herrera, jaro - léto 2017

Zbytečně dlouhé rukávy

Jste-li menšího vzrůstu a všechny rukávy jsou vám příliš dlouhé, letos je nezkracujte ani neohrnujte. Platí, že čím delší a nepraktičtější, tím lepší. Překvapivý trend ovládl přehlídky mladého a úspěšného módního domu Vetements, značek Off White a Hood by Air, ale taky pánské kolekce Londýňana J.W. Andersona.



Co za tím stojí? Nejspíš nový odpor návrhářů ke všemu nudnému, přízemnímu a každodennímu. „Záměrně nepadnoucí oblečení znamená přitahovat pozornost a zároveň ignorovat, co se považuje za normální,“ shrnula to výstižně Tahirah Hairstonová, módní redaktorka magazínu Fusion.

Vetements, jaro - léto 2017 Off White, jaro - léto 2017 Hood by Air, jaro - léto 2017

Vysoce módní župany

V tomto případě nastal spíš opačný proces – z něčeho tak všedního a obyčejného, jako je župan, se stal vyhledávaný luxusní kousek. A pozor, nenosí se jen v koupelně nebo v hotelovém spa. Letos se jedná o seriózní svrchní část oděvu.



Odvážlivci můžou zvolit barevný froté župan jako z přehlídky Lacoste. Pro ty konzervativnější jsou tu pak stylové hybridy županu s kabátem (jako na přehlídce Jonathan Simkhai) nebo cardiganem (Band of Outsiders). Po loňském hitu, šatech à la negližé, už vlastně nejde o nic tak zvláštního.

Lacoste, jaro - léto 2017 Jonathan Simkhai, jaro - léto 2017 Band of Outsiders, jaro - léto 2017

Obrovské náušnice

Co se náušnic týká, extravagance letos nezná konce a žádný materiál není vyloučený ze hry. Plastové ve stylu osmdesátých let, dřevěné nebo třeba z korálků a umělohmotných květin? Hlavně musí dopadat aspoň na ramena.



Kdo si na dramatický trend troufá, může hledat inspiraci třeba na přehlídkách značek Delpozo, Altuzarra nebo Proenza Schouler: aby šperky opravdu vynikly, doplnili je vizážisté a vlasoví stylisté většinou minimalistickým líčením a uhlazenými, dozadu sčesanými vlasy.