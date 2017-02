Pokud vymřou oceány, vymřeme i my. Adidas uvádí plavky z odpadků

Osud našich oceánů nám není lhostejný. Vzkazuje německý sportovní gigant Adidas, který se pustil do projektu na výrobu speciálních plavek. Společně s ekologickou iniciativou Parley For The Oceans vymyslel způsob, jak recyklovat rybářské sítě a plasty, které znečišťují oceány a jeho břehy.

Ukazuje to na videu, které je inspirované skutečným příběhem Coralie Balmyové, bronzové medailistky z olympijských her. Jejím domovem je ostrov Martinik, jehož přilehlé břehy sužuje velké znečištění. To, že je jí širé moře opravdu blízké, dokládá i magisterský obor, který vystudovala. Zvolila si biologií oceánů.

“Když zrovna v oceánu netrénuji, pracuji na jeho záchraně a vzdělávám lidi o následcích znečištění. I ta nejmenší snaha o změnu je důležitá – ten čas je teď,“ říká aktivistka v kampani a nabádá, aby lidé začali myslet na budoucnost.

V oceánu se údajně pohybují biliony kousků plastů a látek, které ohrožují nejen vodní ekosystémy, ale i lidské zdraví. Firma proto odpad loví a následně ho za pomoci mechanických a chemických procesů čištění rozkládá na nylonový základ. Následně surovinu přetváří na nylonovou přízi, kterou lze donekonečna recyklovat, aniž by ztratila funkčnost či kvalitu.



Modelka sedí před předměty, které ukazují výrobní fáze plavek, co má na sobě. Začíná se starou rybářskou sítí a pokračuje přes speciální nylonové vlákno až k finálnímu designu.

Technická příze má název econyl a má stejné vlastnosti jako klasický nylon, který se k výrobě plavek standardně používá. Ecolyn se následně splete do vzorů, aby vytvořil látku. Design plavek je laděn do odstínů modré. Potisky mají odkazovat k rozmanité podmořské krajině.

Dámské provedení plavek z odpadu. Dámské provedení plavek z odpadu, které jsou navíc odolné proti chlóru. Mužská varianta plavek z odpadu.

„Z velké rybářské sítě vznikne až 1000 plavek. Povzbuzuje nás vědomí toho, že jsme vytvořili inovativní řešení, jak ochránit oceány pro všechny budoucí atlety,“ říká Roger Hahn, designový ředitel firmy Adidas v rozhovoru pro magazin Dezeen.

Firma tak navazuje na svůj předchozí výrobek z mořského odpadu, kterým jsou tenisky. „To, co jako odpad začíná, nemusí jako odpad končit. Je čas změnit způsob podnikání, protože na tom závisí náš ekosystém,“ zní v kampani.