Matka vypadala jako monstrum, říká dcera modelky závislé na plastikách

„Když si pro mě jela máma k babičce celá opuchlá s obvazy na hlavě nebo někde jinde na těle, vykřikla jsem, že to není moje maminka, ale monstrum,“ sdělila Georgie, která se Alicii narodila, když jí bylo pouhých šestnáct let.

„Myslím si, že za všechno vlastně může můj otec, který mě nikdy nepochválil. Neřekl mi, že jsem hezká, ale naopak mi říkal, že jsem odporná a ošklivá. Nikdy jsem tak se svým tělem nebyla spokojená a už jako mladá holka jsem nejedla a propracovala se k anorexii i bulimii,“ svěřila se Alicia, která sama se sebou asi nebude spokojená nikdy.



Nyní jí dokonce hrozí vážné zdravotní komplikace, které by mohly skončit i smrtí. Implantát v jejím pozadí se totiž hýbe a silikon začíná po letech prosakovat do těla, a může tak způsobit otravu krve. Lékaři Alicii řekli, že by jí mohla pomoct jedině operace, během které by byly implantáty z těla odstraněny. To ale Alicia nehodlá podstupovat, protože by se nesmířila s faktem, že má zase povadlé a malé pozadí.



“Radši budu trpět bolestí, než abych se musela smířit s tím, že vypadám tak odporně. Nemyslím si, že bych změnila názor. Ušla jsem tak dlouhou cestu, než jsem se dostala tam, kde jsem,“ pokračovala s tím, že by podle ní měli jít na plastiku všichni, aby vypadali dokonale. Dokonce k operaci nutila i svou dceru.

„Máma si myslí, že mám příliš odstáté uši a malá ňadra. Podle ní bych s tím měla něco udělat. Pro mě je ale ona tak odstrašující příklad, že si ani nebarvím vlasy. Svoji mámu miluju, ale do plastik se pouštět nebudu a doufám, že si máma nechá implantáty odstranit,“ dodala Georgia v rozhovoru pro The Sun.