Parabeny nemusí být hrozba. I jiné konzervanty mohou způsobit problémy

Pleťové krémy odkládáme na poličku ve vytopené koupelně, krém na opalování vystavujeme na pláži působení přímého sluníčka. Jak to, že se nezačnou tyto i další kosmetické přípravky kazit? Za jejich trvanlivostí stojí konzervační látky, nejčastěji tzv. parabeny, které se objevují pod nemilosrdnou palbou kritiky médií, výrobců konkurenční přírodní kosmetiky i různých organizací pro ochranu spotřebitelů. Zajímalo nás proč.

„Parabeny jsou chemické látky, které se nejen v kosmetice používají jako konzervační činidla už více než osmdesát let. Pro své antimikrobiální účinky se přidávají do pleťových krémů, masek, šamponů, make-upů i řasenek,“ otevírá téma Renata Bílá, kosmetička z Laserového centra Anděl.

Pomoc proti plísním, nebezpečí při nadužívání

Bez parabenů nebo jiných konzervantů by doba spotřeby našich oblíbených kosmetických přípravků vypršela krátce po jejich otevření. Do obsahu by se totiž prakticky ihned po otevření dostaly mikroorganismy, bakterie a plísně.

Označení etiket Na etiketách výrobků jsou parabeny označovány velkým písmenem E a následujícím trojčíslím. Například E 214 – ethylparaben nebo E 126 – propylparaben. K nejčastěji používaným parabenům patří metylparaben, etylparaben, propylparaben a butylparaben.

„Výsledkem by byla kontaminace přípravku, který by ztratil na své účinnosti. Navíc by při používání takového produktu hrozilo, že pokožka na v podstatě už zkažený produkt zareaguje nežádoucím způsobem – podrážděním nebo alergickou reakcí,“ doplňuje Petra Trojanová, korektivní dermatoložka značky Skinso.

Na jedné straně tedy parabeny zabraňují znehodnocení kosmetických výrobků a zároveň spotřebitele chrání, na straně druhé se stále častěji setkáváme s názory, že jsou parabeny pro naše zdraví nebezpečné. Mohou se ukládat v našem těle a narušovat například hormonální systém, omezit reprodukční schopnosti, údajně způsobit i rakovinu.

Podle Evropské komise a nezávislé americké komise Cosmetic Ingredient Review (CIR) se ovšem dosud nic takového oficiálně neprokázalo. Množství parabenů v jednotlivých kosmetických přípravcích hlídají regule Evropské unie. Žádný kosmetický produkt by jich tedy neměl obsahovat tolik, aby mohl ohrozit naše zdraví.

Příliš mnoho konzervantů

„Problém je, že vzhledem k narůstajícímu množství kosmetických produktů, které běžně používáme, jsme parabenům nebo jejich různým kombinacím vystavovány nadmíru,“ míní Katarína Třísková, korektivní dermatoložka z MEDICOM Clinic. „Jak bylo zmíněno, parabeny se používají nejen při výrobě kosmetiky, ale také v oblasti léčiv, potravin i výrobě dalších produktů pro domácnost. Právě kvůli nadměrnému užívání parabenů se začaly objevovat produkty s označením ,paraben free’ (= bez parabenů) a produkty s přírodními konzervanty, například s různými oleji,“ dodává lékařka.

Na trhu jsou nyní k dostání přípravky z konceptu tzv. sterilní kosmetiky. Neobsahují kromě parabenů ani alkohol a parfemace – složky, které mohou pokožku rovněž dráždit. Přípravky z tohoto konceptu poznáte podle speciálního patentovaného uzávěru D. E. F. I. Jedná se o hermetický uzávěr, díky němuž zůstává produkt chráněný před bakteriemi a plísněmi po celou dobu jeho používání. Proto je výrobek vhodný i pro velmi citlivou až alergickou pleť.

I zdánlivě neškodná přírodní kosmetika může vyvolat ošklivou alergickou reakci. Potenciálním alergenem mohou být esenciální oleje, ale i některé výtažky z rostlin.

Přímo zakázané jsou pak parabeny v produktech přírodní kosmetiky. Jako náhražka se používají přírodní konzervanty – látky z přírodních zdrojů. „Například vyšší mastné alkoholy, estery, organické kyseliny, některé druhy esenciálních olejů či extrakty z rostlin. Do olejové kosmetiky pak žádné konzervanty ani nepoužíváme,“ uvádí Jiří Harašta, jednatel a majitel firmy Saloos.

Podle kosmetičky Renaty Bílé z Laserového centra Anděl je však důležité si uvědomit, že alergickou reakci může stejně tak vyvolat i přírodní kosmetika. „Taková kosmetika obsahuje látky z přírodních esenciálních silic, které rovněž mohou vyvolat dráždivou nebo dokonce až alergickou reakci,“ míní Renata Bílá.

Nezávadné složení?

Ať už se nakonec rozhodneme pro jakékoli kosmetické produkty, o jejich složení se však rozhodně zajímejme. A vybírejme si nejen podle obalu, konzistence a vůně, ale v první řadě právě podle složení jednotlivých přípravků. „Pokud však zvolíte kosmetiku bez parabenů, zajímejte se o to, jakým konzervantem byly parabeny nahrazeny. Může se totiž stát, že byla v přípravku použita taková konzervační činidla, která by ve výsledku mohla znamenat ještě větší riziko pro vaše zdraví než neustále atakované parabeny, které jsou ovšem studiím a testům podrobovány už více než osm posledních desetiletí,“ uzavírá dermatoložka Katarína Třísková.