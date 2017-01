Britka vypadá jako japonská panenka. Líčí se dvě hodině denně

Nepodstoupila prý žádný plastický zákrok, přesto vypadá jako hrdinka z japonských komiksových filmů. Za neobvyklým zjevem 26leté designérky Fifi Evelynové stojí pouze šminky. Každý den jí trvá téměř dvě hodiny, než se namaluje a obleče. Aby přebila svůj přirozený vzhled používá nejen make-up, ale také kontaktní čočky, paruky nebo doplňky v duhových barvách.

Přírodní bruneta nosí čtyři různé paruky, aby dosáhla dokonalé souhry s pastelovými outfity a pečlivě se také upravuje, aby stylizace do oživlé panenky byla dokonalá. Fifi tvrdí, že výsledný vzhled roztomilé holčičky jí dává obrovský pocit svobody a neuvěřitelně zvedá sebevědomí.

Vždycky prý byla velmi stydlivá a nespokojená se svým vzhledem a až stylizace do panenky to změnila. „Když se obleču, cítím, jak mi je najednou jedno, co si o mně lidé myslí. Je to, jako když máte na sobě vaše nejlepší šaty a je vám úplně fuk, jestli na vás lidé zírají. A já nosím své nejlepší šaty každý den,“ svěřila se v rozhovoru pro Daily Mail.

Fifi tvrdí, že jako malá přehnanou zálibu v panenkách neměla a spíše než hraní na princezny ji bavilo lítat po kopcích skotské vrchoviny, kde vyrostla. Až v dospívání si našla cestu k holčičím věcem. Ale vždy ji bavilo oblékat se jinak než ostatní. Nejdříve ji oslovil styl emo a oblékala se jako mimozemšťan. „Prý jsem vypadala vážně strašidelně, protože jsem neměla žádné obočí. Vůbec mi to neslušelo, ale já si z toho nic nedělala,“ vzpomíná na studentská léta.

Růžový život

Zálibu ve stylu panenek si vypěstovala, když připravovala kolekci oblečení a pracovala s nimi. „Ohromně mě to nadchlo. Oblékat se jako panenka mi dává neuvěřitelný pocit svobody, protože panenky mohou cokoliv, nic je neomezuje. Našla jsem něco, s čím se cítím doopravdy spjatá,“ rozplývá se nad svou jinakostí. A dodává, že vždycky milovala roztomilé věci a pastelové barvy. Celý její život je prý růžový. Takže to sedí.

Její koníček údajně nějak extrémně neleze do peněz. Za oblečení neutratí více než obyčejná holka v jejím věku. I když přiznává, že se v jejím šatníku najdou i kousky, které se poněkud prodražily. Třeba ručně malované punčochy za 50 liber, tedy zhruba 1 550 korun. Na druhé straně jedna její paruka stojí přibližně 20 liber (asi 620 korun). „Je to o dost levnější než barvení vlasů, nehledě na to, že se nemusím starat o odrostlé kořínky,“ říká Fifi.

Její vzhled přirozeně poutá pozornost lidí a ulici. Často se s ní dávají do řeči a fotí. Občas se jí však škodolibě zeptají, jestli je holka, nebo kluk. „Ale to mě nerozhodí. Převažují totiž pozitivní reakce. Říkají mi, že jsem roztomilá,“ svěřuje se Fifi, které nevadí, když ji někdo zastaví a chce vyfotit. Nechápe ovšem, proč to někteří dělají tajně. „Občas přistihnu lidi v metru, jak se mě potají snaží vyfotit. Nedojde jim, že je mohu vidět odrazem v okně. To je fakt divné,“ dodává Fifi.