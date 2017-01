Bláznivé kombinézy na domácí lenošení i na hory. Dejte overalu šanci

Možná je to pro vás neobvyklý módní kousek, který vypadá trochu jako montérky křížené s dupačkami. Jak by ne, když původně sloužil overal jako pracovní uniforma amerických farmářů. Jenže od té doby uplynul už nějaký ten pátek a tenhle jednodílný „zázrak“ se mezitím dostal na přehlídková mola. A následně i do dámských šatníků.

Není divu, spojení kalhot či šortek s tričkem či tílkem se jeví jako skvělý nápad. Overal je pohodlný a dokáže zakrýt kdejaký nedostatek postavy. A nemusí nutně vypadat jako dětské pyžamo. Naopak v jeho elegantní verzi se můžete s klidem vydat na večírek či firemní jednání. Pokud se přeci jen necítíte, dejte mu šanci alespoň při domácím lenošení nebo výletu do hor.

Speciální zateplené verze dupaček pro dospělé jsou příjemné a máte zaručeno, že záda vám v nich rozhodně neprochladnou. Můžete v nich vyrazit i na procházku do přírody nebo je obléknout na venčení psíka či na dlouhé cestování. Záleží, kolik odvahy při nošení tohoto stále módnějšího kousku projevíte. Ven je nosí i mnoho celebrit jako zpěvačka Rihanna, Lady Gaga, Paris Hiltonová, Kourtney Kardashianová nebo Miley Cyrusová.

Lady Gaga v sexy overalu posetém třpytivými kameny. Ležérní army styl overal si vybrala Rihanna. Poznáváte roztomilé zvířátko na fotce? Je to Miley Cyrusová v plyšové kombinéze.

Praktické jsou i v těhotenství, kdy vás netlačí žádná guma v pase - overal má jen pohodlnou šňůrku, kterou dle potřeby stáhnete nebo povolíte. Vybírat můžete heboučké plyšové či sametové, nebo pohodlné bavlněné.

Hodí se zip i bačkůrky

Chystáte se podobný model koupit? Před nákupem je dobré dobře promyslet, kam a jak ho chcete nosit. Overal má být volný, nemá nikde škrtit a měl by být na nošení příjemný. Při výběru nepodceňujte ani svou výšku, aby vás při delším sezení netáhl a netlačil. Ideálně by měl být vybaven praktickým dvoucestným zipem pro pohodlnější zacházení.

Plánujete overal spíše na doma nebo na spaní? Pak nemusí být materiál tak silný, doma máte teplo. Pokud se nechcete vysvlékat pokaždé, když půjdete na záchod, vybírejte ty s průstřihem na zádech a shrnovacím zadním pásem. Na ven se naopak hodí silnější a teplejší overaly, připomínající materiálem teplákovou soupravu. Myslete i na kapuci, v chladu přijde vhod.

Většina overalu je zakončena nohavicemi, součástí jiných jsou ponožky jako u dětských dupaček. Zvažte, která varianta vám bude příjemnější. Některé značky nabízejí k overalu i odepínací bačkůrky.