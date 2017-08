Ošuntělý luxus. Utrácíme tisíce za roztrhané džíny a trička se skvrnami

7:49 , aktualizováno 7:49

Džíny, které vypadají, jako by je přejela sekačka na trávu, tričko jež vzbuzuje dojem, že o něho někdo típnul celou krabičku cigaret, a rozcupované boty, o kterých si myslíte, že přežily nájezd agresivního domácího mazlíčka. To není výčet vyřazeného oblečení, to jsou horké módní trendy.