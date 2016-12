Osvědčené tipy, jak zvládnout den po probdělé noci

Někdy může taková probdělá noc začít zcela nevinně, když se třeba rozhodnete shlédnout pár dílů seriálu. Nebo se nemůžete odtrhnout od nové knížky a najednou zjistíte, že svítá. Bezesná noc způsobí, že se ráno a nejspíš po celý následující den nebudete cítit ve své kůži.

Málokdo si však může dovolit zůstat celé dopoledne v posteli a dohnat, co v noci nestihl. Můžete však vyzkoušet následující rady, jak se s dopady probdělé noci poprat.



Odolejte nutkání si ještě chvíli zdřímnout

Zvuk budíku po hodině či dvou spánku je ještě nepříjemnější a více šokující než obvykle. První instinktivní reakcí spánkem zamlženého mozku je budík zamáčknout a spát dál. I kdyby to bylo jen několik dalších minut.

Tím však jen oddalujete nevyhnutelné. Těch několik minut spánku vám dlouhodobě nijak nepomůže, naopak budete ještě více malátní a unavení. Raději hned vstaňte a proveďte následující krok.

Vpusťte slunce a vzduch dovnitř

Roztáhněte záclony a doufejte, že je venku jasno. Což bohužel může fungovat jen v letních měsících, kdy není v ranních hodinách ještě tma. Když se vystavíte slunečnímu záření, vaše tělo přestane produkovat melatonin (hormon spojený s ospalostí) a dostane signál, že je čas se probudit.

Pokud je venku ještě tma, otevřete alespoň okno, aby vás mohl trochu probrat čerstvý vzduch.

Osprchujte se chladnou vodou

Jistě to není úplně příjemná představa, sprchovat se ráno a ještě k tomu v zimě chladnou vodou. Dobrou zprávou je, že voda nemusí být úplně ledová.

Trik totiž spočívá ve střídavém sprchování chladnější a teplou vodou. Po obvyklém osprchování teplou vodou, otočte kohoutkem na studenou a vydržte alespoň 30 sekund. Pak se vraťte zase na 30 vteřin k teplé sprše a zakončete opět chladnou vodou. Tato metoda zvyšuje průtok krve a dokonale vás probudí.

Zacvičte si

Ať už pravidelně po ránu cvičíte nebo ne, zvažte výhody rychlého ranního tréninku zvláště ve dnech, kdy jste toho moc nenaspali. Cvičení podporuje krevní oběh a lepší prokrvení zlepšuje pozornost.

Svižný běh po ránu nebo alespoň procházka v rychlém tempu na čerstvém vzduchu vám před odchodem do práce rozhodně prospěje.

Pijte kávu, ale ne příliš

Ano, kofein vás nabudí a většina lidí na jeho sílu absolutně spoléhá. Jen dejte pozor, abyste to s kávou nepřehnali. Podle odborných výzkumů vás na maximum dovedou nabudit už dva šálky kávy.

Další hrnky s kávou už vás nijak více nepovzbudí, spíše můžete očekávat negativní účinky nadbytku kofeinu, jako jsou neklid, úzkost, podrážděnost, bolesti hlavy a abnormální srdeční rytmus. Po dvou kávách proto raději přejděte na minerální vodu.

Jezte moudře

Co je vhodné jíst pro dostatek energie po noci beze spánku a kterým potravinám se naopak vyhnout?

Přirozené je v takovém případě sáhnout po rychlých cukrech. Tedy bílém pečivu, nějaké sladkosti, zkrátka nás pohání podvědomá potřeba dodat tělu bleskově energii. Jenže rafinovaný bílý cukr, který je ve sladkostech přítomný, sice organismu krátkodobě energii dodá, ale ta velmi rychle vyprchá, tedy se vracíme tam, kde jsme byli. A tak někteří z nás opět sáhnou po potravinách s cukrem. Jsme tak v začarovaném kruhu, zbytečně přijímáme nadbytečné a tělu neprospěšné kalorie. Podobně to funguje i s kofeinovými nápoji.

„Mnohem lepší cestou je začít ráno konzumací sacharidů tělu prospěšných společně s kvalitními tuky a bílkovinami. Mezi prospěšné sacharidy patří ty, které udržují stabilní hladinu cukru v krvi. Nalezneme je například v celozrnném chlebu, ovesných vločkách, ovesné kaši či zelenině. Celozrnný chléb je pak vhodné doplnit ještě například vajíčkem na tvrdo a plátky z poloviny avokáda,“ doporučuje výživová poradkyně Monika Bartolomějová ze Světa zdraví.

Hydratujte

Dodržování dostatečného příjmu tekutin je velmi důležité pro celkové zdraví každý den a pokud jste unavení a nevyspalí, platí toto pravidlo dvojnásob.

Nejlepší je pít především čistou, neperlivou vodu nebo minerální vodu, do které můžete pro zvýšení bdělosti vhodit pár kostek ledu. Vhodné jsou také bylinkové čaje. Naopak se při únavě vyvarujte pití sladkých limonád a samozřejmě alkoholu.

Využijte sílu líčení

Ženy mají tu výhodu, že pomocí líčidel mohou zakrýt známky únavy z protančené noci. Pro boj s otoky a tmavými kruhy pod očima pomáhá oční krém s obsahem kofeinu.

Dalším účinný trikem je bílá oční linka. Bílou tužkou na oči si linku namalujte na okraj spodního víčka těsně u oka, váš pohled se tak opticky rozjasní. Pokud jste na tom tak špatně, že vaše unavené oči dovedou skrýt jen tmavé brýle, sáhněte po výrazné rtěnce, která upozorní na vaše rty a odvede tak pozornost od unavených očí.

Jděte na procházku

Únava obvykle vrcholí v době mezi 13. až 15. hodinou a tehdy je také nejlepší čas vydat se na osvěžující rychlou procházku. Pokud je to jen trochu možné, opusťte na chvíli pracoviště a vydejte se svižnou chůzí nejlépe do parku nebo do lesa.

Čerstvý vzduch, rychlejší pohyb nohou a přirozené denní světlo vám vlijí novou dávku energie do žil a pomůže vám přežít zbytek dne.

Nekompenzujte spánek

Nejspíš se nemůžete dočkat, až den pro probdělé noci skončí a vy se budete moci svalit co nejdříve do postele. A pokud před sebou máte víkend, už si plánujete, že zítra nevstanete před jedenáctou. Nahnat ušlý spánek nadměrně dlouhou dobou strávenou v posteli ale není dobré řešení.

Naopak čím rychleji se dostanete zpět do svého normálního spánkového režimu, tím lépe se budete cítit.