Kidmanová si zakládá na dokonalém vzhledu, chce vypadat mladě

„Jako herečka musím dbát na to, jak vypadám. Mít dokonalou pleť pro mě bylo vždy prioritou,“ sdělila Nicole, kterou před sluncem v dětství chránila i její maminka. „Dbala na to, abych se nespálila. Věděla, že je moje pleť na sluníčko náchylná a dnes už všichni víme, že pleť mnohem rychleji stárne, když je vystavována slunečnímu záření,“ myslí si Kidmanová, která i svým dcerám od malinka říká, že o pleť se musí pečovat, aby vypadala svěží.

Nicole se prý nikdy v životě nestalo, že by šla spát neodlíčená, ani když se vrátila domů z bujarého večírku.

„Už mnoho let nemám suchou pleť. Pečlivě ji pomocí krémů hydratuji. Někomu to možná může připadat přehnané. Říkáte si, že jsem až příliš velký perfekcionista a zaměřuji se na to, co není v životě podstatné. Ale co si budeme povídat, právě vzhled je pro ženu velmi podstatný. A podle obličeje každý hned může odhadnout váš věk. Chci aby moje pleť vypadala mladě,“ pokračovala herečka v rozhovoru pro Daily Mail.

Kidmanová nejen v létě, ale i v zimě používá krémy s ochranným faktorem 50 a na pláži se schovává pod slunečník. Když jde ven na procházku s dětmi, nezapomíná ani na pokrývku hlavy, aby si nespálila pěšinku ve vlasech.

V minulosti se Kidmanová několikrát na veřejnosti ukázala s extrémně vyžehleným obličejem a postupem času ztratila mimiku. Nabízí se tedy otázka, zda podstoupila nějakou plastiku. Ale jak sama říká, občas si jen vypomohla botoxem a žádné plastiky zatím nepodstoupila.