Přezdobeným svatbám odzvonilo. Nevěsty chtějí chic šaty a pohodlí

Doby, kdy nevěstu vozila k oltáři limuzína a družičky jí musely nadzvedávat sukni, aby při chůzi nezakopla, jsou ty tam. Současná doba se nese ve znamení jednoduchosti a přírodních motivů. Nevěsty stále častěji volí skromnější obřady s menším počtem hostů, které se odehrávají pod širým nebem.

Svatba uprostřed lesa není dnes nic neobvyklého.

„Je cítit celková uvolněnost, návrat k přírodě. Lidé se zajímají, jak se starat o své tělo a s tím je všechno spojeno. Hledají otevřené travnaté prostory, jako jsou lesy a louky. Odráží to jejich životní styl a je jim to blízké,“ říká Kristýna Klímová, jedna z organizátorek Svatebního cirkusu. Akce, která se snaží ukázat, že svatba může být vkusná, intimní a nekomerční. A především pohodová, bez zbytečného stresu.

Slavnostní slib a příroda

Na co se v posledních letech klade velký důraz, je možná trochu překvapivě svatební slib. „Snoubencům není jedno, jak obřad probíhá. Potřebují znát člověka, který jim svazek posvětí. Cítit nějakou sounáležitost,“ upozorňuje Kristýna Klímová.

A její kamarádka, druhá organizátorka Svatebního cirkusu, Jana Bušková doplňuje, že budoucí novomanželé hodně řeší to, co se během obřadu bude říkat. „Zajímá je, jestli budou mluvit i oni, případně svědci.“

Podle Kristýny Klímové mají lidé plné zuby programů a přesně stanovených časů a povinností. Snoubenci preferují svatby, kde není žádný harmonogram nebo zasedací pořádek. Neformální atmosféra se přenáší nejen do výběru obřadu, hostiny či rekvizit, ale také do výběrů svatebních šatů. „Jde o to nebýt svázaná. Dříve se nevěstám musely zajistit pohodlné šaty na převlečení, protože ty svatební pohodlné nebyly. Dnes se to obrací,“ říká Kristýna Klímová. A dodává, že ona se nepřevlékala, protože si nechala ušít šaty na míru.

V proužkovaných šatech od designérky Lucie Kutálkové se nevěsta jenom vznáší.

Luxusní minimalismus

„Kvalitní střihy a vzdušné látky umožňují ženě cítit se výjimečně, vysoce žensky a zároveň pohodlně,“ říká návrhářka Petra Balvínová. Nevěsty si proto velmi pečlivě vybírají kvalitní materiály. Nejčastěji jde o hedvábí, krajku či tyl, objevují se ale i modely doplnění úpletem či elastické materiály. Záleží na každé nevěstě, jestli preferuje romantický vzhled, nebo se chce vdávat ve sportovním.

Ostatně těžko si lze představit, jak se nevěsta v šatech a la šlehačkový dort a lodičkách na jehlovém podpatku bude celý den pohybovat po louce či trávníku v parku. „Nevěsty jsou celkově uvolněnější. Ty, co mne oslovují, mají většinou z klasických svateb hrůzu. Přijde mi, že trendy směřují k jednoduchosti a objevuje se i více barev, ubývají masivní vyšívané krajky,“ popisuje Lucie Kutálková, designérka a majitelka značky LEEDA.



Ona sama má ráda čistý design s propracovanými detaily. „U mě dorty nenajdete. Nejdůležitější pro mě je, aby šaty nevěstu vystihly a podtrhly. Také aby se cítila dobře a užila si i přípravy. Některé modely jsou “civilnější” dají se nosit i po svatbě. In je cítit se příjemně, uvolněně a užít si svatbu bez stresu,“ říká designérka.

Tento velký výstřih si můžete dopřát i v případě, že vám příroda nenadělila bujné poprsí. Elegance v podání značky ODIVI. Luční víla na vdávání v šatech od návrhářky Josefiny Bakošové. Splývavý materiál a zdobné detaily udělají z každé nevěsty něžnou vílu. Šaty vytvořila návrhářka Petra Pitelková. Model je doplněn o šperky od Elišky Lhotské.

Ženská silueta

Podobně hovoří i návrhářka Josefina Bakošová. „Když ke mně přijde zákaznice, chce spíše šaty nezdobené, minimalistické. Z krásného a příjemného materiálu s jednoduchým, ale výrazným střihem.“ A dodává, že má obrovskou radost, že takových svateb přibývá.



Podle návrhářky Zuzany Veselé bude v nadcházející sezoně převládá trend romantických krajkových šatů. Silueta se nejčastěji objevuje ve stylu „Hollywood glamour dress“, což je střih, který dává vyniknout ženským křivkám. Nejčastější jsou šaty s dlouhou splývavou sukní a odhalenými rameny či dekoltem. „ Dle mé zkušenosti je mnoho nevěst praktických. Chtějí se vdávat v krátkých svatebních koktejlkách,“ říká návrhářka.

Není však nezbytně nutné nechat si šít šaty na míru. Dobře se můžete cítit i v elegantních šatech z konfekce. „Všichni se inspirujeme a přejímáme věci ze zahraničí. Důležité je nepřejímat něco, s čím se nemůžeme ztotožnit. Souvisí to s kulturou, životním prostředím, přírodou, historií. Nemělo by se stávat, aby člověk používal trendy pouze proto, že to jsou trendy. Měl do svatby dát co nejvíce svých představ, zkušeností a prostředí, ve kterém žije,“ radí Jana Bušková.



„Je to o tom začít být trochu sobec a přestat myslet na to, abych se někomu zavděčil a naplnil očekávání. Jde o to udělat to tak, jak to člověk cítí, i přesto, že s tím někdo může mít problém,“ uzavírá Kristýna Klímová.