Nejdražší kabelka v Evropě? Prodala se za více než 4,5 milionu korun

Na první pohled nevypadá nějak extra výjimečně, ale ikonická kabelka módního domu Hermés je vyrobena z krokodýlí kůže a zdobena zlatem a diamanty, což z ní aktuálně činí nejdražší v Evropě. Během londýnské aukce kabelek byla proto pečlivě schována do průhledné vitríny a zaměstnanci aukční síně Christie s ní zacházeli do slova a do písmene v rukavičkách.

O přízeň bohatých milovníků kabelek soupeřily vedle Hermés i značky jako Gucci, Chanel nebo Louis Vuitton. Na výběr bylo celkem 169 položek. Ty si zájemci mohli prohlédnout a koupit přímo v aukčním domě, nebo se zúčastnit internetové dražby. Ceny exkluzivních kousků se pohybovaly od tisíce liber (cca 30 tisíc korun) výše, mnoho z nich stálo i více než dvacet tisíc liber, tedy přes 600 tisíc korun.

Největší zájem o takto drahé kabelky mají asijští boháči z Hongkongu a Singapuru a také hollywoodské celebrity. Šušká se, že mezi nakupujícími byly i herečky Rita Ora a Katie Holmesová.

Kabelky luxusních značek jsou totiž považovány za skvělou investici. Například již zmíněná kabelka Birkin poráží v lukrativnosti nejen trh s akciemi, ale i investice do zlata. Proto je vášnivou sběratelkou těchto nepřehlédnutelných kabelek například Kim Kardashionová, Jennifer Lopezová nebo Victoria Beckhamová. Bývalá zpěvačka a manželka slavného fotbalisty má prý ve své sbírce přes 100 kusů v hodnotě zhruba 45 milionů korun.