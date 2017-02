Nehty roku 2017: Tečky, obdélníčky ombré a vícebarevné kombinace

Laky na nehty jsou krásný doplněk k make-upu, botám či celému outfitu. Mohu s ním splynout, stejně jako vytvořit nepřehlédnutelný kontrast. Pro někoho jsou laky na nehty velkou vášní. Často střídá barvy a zdaleka si nevystačí s obyčejným jednobarevným nátěrem po celé délce a šířce nehtu. Někdo preferuje konzervativnější styl a zůstává u osvědčených odstínů.

Ať už to máte s laky jakkoliv, zkuste se inspirovat letošními trendy. „Stejně jako móda či líčení, i nehty mají svá nej. Trendy na nehtech bych letos odvážně přirovnala k vlasům. Bude totiž frčet nejen přirozenost, ale také odvážné melírování nebo-li ombré, “ vysvětluje vizážistka Petra Šestáková.

„Přirozeně upravené nehty podle trendu by měly mít jemně růžovou, béžovou nebo okrovou barvu. Aby nebyla nuda, tak kreativní umělci navrhli umístit na takto jednoduché nehty puntík, čárku nebo obdélníček,“ upřesňuje.

Puntíky na nehtech podle nehtové umělkyně Jin Soon Choiové. Červená a růžová budou letos tvořit silnou dvojku. Na nehtech budou frčet jejich libovolné kombinace.

Vedle pastelových a pudrových odstínů růžové či tyrkysové se budou nosit také syté a metalické barvy. „Největším módním hitem jsou v této sezoně metalické odstíny, zlatavé či matné stříbrné nebo různé kombinace výrazných a hravých barev modré, žluté, oranžové,“ říká Barbora Onisková, manikérka a pedikérka, studio Bomton Brumlovka.

Metalické odstíny jsou letos in nejen jako součást šatníku, ale i jako ozdoba nehtů. Máte-li rádi duhu, zkuste si nalakovat každý nehet jinou barvou. Vaše ruce vás pak rozhodně nudit nebudou.

Pokud nedáte dopustit na nestárnoucí barvy, ani vy letos nemusíte být zklamaná, že nejdete s dobou. „Co nikdy nevyjde z módy, je klasická červená, bordó či šedá, která patří mezi nejžádanější barvy po celý rok,“ dodává Barbora Onisková.

Pokud nejste fanynka experimentů, zůstaňte u klasiky. Nehty v barvách třešní se zřejmě nikdy neokoukají.A jsou zatraceně sexy.

Kdo rád experimentuje, může zkusit orámovat nehet kolem dokola. Volte světlý a tmavý odstín, aby byl výsledek dostatečně výrazný. „Kdo je více odvážný a má dostatek času, může se pustit do grafických bloků. Je to inspirace 60. lety. Chce to ale opravdu čas a všechny vrstvy nechat dobře zaschnout, aby byl efekt co nejlepší,“ radí Petra Šestáková.

Obrazce na barevném podkladě, černá linka a sytá červená tvoří kontrast ke světlé růžové. Nehty ohraničené tenkou linkou tvoří sotva zajímavý detail. Kompozice nehtové umělkyně Jin Soon Choiové vsází na kontrast. Hrátky s tvary i s barvami. Takhle si hrála nehtová expertka z New Yorku Alicia Torella.

Ona sama preferuje již zmíněnou techniku ombré. „Poslouží tři odstíny vašich oblíbených laku od světlého po tmavý. Na roh ploché houbičky nanesete nad sebe jednotlivé čárky. Musí se dotýkat. Pak jednoduše roj obtisknete na nehet a je hotovo,“ doporučuje vizážistka jako zábavu na večer.



Dvoubarevná elegantní kombinaci nehtového ombré. Tyrkysové nehtové ombré, které se třpytí jako hvězdná obloha.

Je tedy něco, co je naopak letos úplně out? Podle Barbory Oniskové jsou kamínky a ozdoby zcela passé. „Když si manikérka opravdu vyhraje, nehet se zcela krásně a přirozeně vystínuje, leskne a třpytí,“ uzavírá odbornice na krásné nehty.