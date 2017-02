Dětská párty ve 21. století. Domácí oslavy už nestačí

Začne to nevinně. Narodí se vám miminko a oslava jeho prvního roku je vítanou příležitostí sezvat pár přátel s dětmi i bez. Batole sice ještě netuší, o co běží, ale první fotka s dortem se stává základem nové tradice. Jak děcko roste, roste i okruh jeho kamarádů a vlivy z jejich rodin se pomalu vkrádají k vám domů.



Pokud je vaše ratolest pozvána na spolužákovu celodenní oslavu plnou soutěží, zábavy a pohoštění, těžko se můžete „revanšovat“ jen tím, že v den narozenin vaše dítě přinese do třídy sáček bonbonů. Nepustit dítě na kamarádovu oslavu není řešení a jeho vlastní narozeninový den mu přirozeně chcete udělat co nejhezčí. Tím se však dostáváte do bludného kruhu a na jeho konci čekají megalomanské akce, jejichž plánování si nezadá s organizací malé svatby.

„V dceřině třídě je asi dvacet holčiček a už je v podstatě normou, že každá zve na oslavu všechny ostatní nebo minimálně všechny ty, na jejichž oslavy byla během roku sama pozvaná. Domů se nám nevejdou, a je tedy potřeba vymyslet zajímavé místo, ideálně takové, kde ještě žádná z kamarádek oslavu neměla. Neuspořádat oslavu vůbec je téměř společenským faux pas, nehledě na to, že by mi to dcera neodpustila,“ vystihuje rodičovské trable Petra.

Nebo další případ: „S mými dětmi to přišlo tak, že jsme byli na jednu oslavu pozváni a pak se slušelo pozvání oplatit,“ vzpomíná kolegyně z práce.

„Posledních pár let už dceři pořádáme oslavu mimo domov, protože do malého bytu partu dětí a rodičů zkrátka nenacpeme. Od té doby také začínám pociťovat tlak, abych každý rok vymyslela něco lepšího. Zatím jsem v pohodě, protože mě dětské párty baví a vymýšlím je i mimo narozeniny, jako třeba loni halloweenskou bojovku. Čím dál víc ale kolem sebe vidím, že rodiče raději zaplatí horentní sumy za pronájmy obřích jumpparků, než aby si dali práci s dobrým nápadem.“

Čeští rodiče tak kopírují trend, který lze vysledovat v zahraničí.