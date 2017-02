Na mole jsem nervóznější, než jsem byla v mládí, říká Campbellová

„Když mám jít přehlídku, jsem nervózní. Snažím se, abych ji odchodila v pohodě, a chci si to užít, ale jsem nervózní,“ sdělila modelka v rozhovoru pro magazín Town & Country.

Naomi říká, že je nervózní hlavně kvůli dívkám, které jsou o polovinu mladší, než je ona. „Víte, těm holkám je okolo dvaceti let. Nevím, jestli je ta nervozita spojená s tím, že stárnu. Ale pořád tu je to ale, takže asi to tím bude,“ pokračovala modelka, kterou objevila scoutka před třiceti lety během nakupování oblečení v Londýně.

„Byla jsem něco kupovat v Covent Garden. Všimli si mě a tam začala moje kariéra modelky,“ říká Campbellová, která si prý svou kariéru musela tvrdě vydřít a je na ni pyšná.

Vůbec nechápe dnešní trend, kdy jsou modelky úspěšné hlavně díky sociálním sítím, na které přidávají své fotografie, které podle ní nemají žádnou úroveň.

„Občas si říkám: Můj bože, my jsme pracovaly tak tvrdě a stále na tom pracujeme a ony k tomu přijdou prostě jen tak. Ale věřím, že někdy platí: lehce nabyl, lehce pozbyl. Takže jsem vlastně vděčná za to, jak jsem dělala svou kariéru. Nechtěla bych to jinak. Ony to mají tak, já zase takhle,“ dodala Campbellová.