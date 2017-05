Nákupy včera a dnes. Regály v obchodních domech střídá virtuální košík

Kdysi jsem oběhla snad celou Prahu, když jsem sháněla do tanečních boty v čísle 42. Nakonec jsem to v tichém zoufalství vyřešila tak, že jsem si o model, který se mi v „normálních holčičích velikostech“ zalíbil, napsala dopisem přímo výrobci. Dneska by to spravilo pár počítačových kliknutí. A ještě bych nejspíš dostala slevu. Doby, kdy se nakupovalo bez internetu, mi připadají jako dávná historie.

Jenomže dnešním mladým nějaké klikání tak úplně nestačí. Takzvaní mileniálové (ti kdo vyrůstali na přelomu tisíciletí), jsou prý první generací, o které lze prohlásit, že je plně digitální. Bez chytrého mobilu nedají ani ránu a ani nakupování si bez něho neumí představit. Rychle vyhledat zboží, klik, porovnat ceny, klik, zaplatit, klik, klik. V kamenném obchodě v okamžiku vyfotí tři páry bot, ze kterých si nemohou vybrat, na Facebooku uspořádají mezi kamarádkami bleskovou anketu a podle jejího výsledku nakoupí.

Nakupování budoucnosti

A pak jsou tu ještě mladší zákazníci. Marketingoví odborníci jim říkají „generace Z“ a jsou to ti, kdo se na přelomu století narodili a dnes jim není víc než dvacet. Tahle generace o výpočetní technice nepochybuje. Vůbec totiž nezažila dobu bez mobilů a počítačů. A její představy o nakupování mohou připadat nám starším jako naprosté UFO.

Půjdete třeba jako zákazník v supermarketu kolem regálu a najednou vám mobil pípne s upozorněním „tohle zboží doma chybí“. Nebo ukážete na zboží a na displeji nad regálem se o něm objeví podrobnosti, takže nebude nutné luštit minipísmenka přímo na výrobku. A pokladna? Tu nemusíte řešit, protože zboží dávané do košíku se automaticky načítá a při východu z obchodu se celková částka prostě odečte z vašeho konta.

Prototypy takových obchodů už ve světě existují. Třeba i v českých Globusech se můžete vyhnout frontě u pokladny se systémem Scan&Go, ani k tomu nepotřebujete chytrý telefon. V obchodě jsou k dispozici speciální scanery, ke kterým přiložíte svou zákaznickou kartu (je tedy třeba se předem zaregistrovat) a pak už jen načítáte čárové kódy vybraného zboží a to ukládáte do košíku. Průběžně vidíte součet a na závěr potvrdíte platbu.

Od mladých lidí by člověk očekával, že nebudou vůbec chtít chodit do obchodů. Podle průzkumu společnosti Accenture skutečně nejmladší zákazníci chtějí při nakupování využívat sociální sítě, požadují objednávání ovládané hlasem a ocenili by, kdyby je obchodník znal tak, aby jim jako bonus nabídl to, co skutečně potřebují (a ne to, co mu zbývá na skladě). Na druhou stranu, 60 procent příslušníků generace Z preferuje nákupy v kamenném obchodě (v USA dokonce 77 procent) a téměř polovina mladých se jde na zboží raději podívat, než nakoupí online.

Technika není jen pro mladé

Starší generace měla nějakou dobu k nakupování (ale hlavně k placení) přes internet jistou nedůvěru. Jenomže rozvoj e-shopů je nezastavitelný. Za posledních pět let se jejich tržby téměř zdvojnásobily, a to nemůže být jen zásluhou sotva dospělých zákazníků. Dokonce i má pětaosmdesátiletá maminka se naučila využívat výhody internetových obchodů. Do tajů výpočetní techniky sice nikdy nepronikla, ale umí moc pěkně zatelefonovat, popsat mi, co by chtěla, já to najdu za dobrou cenu a objednám. Pak jen mamku informuji, že za dveřmi čeká pán z PPL, aby mu bez obav otevřela.

Ani nakupování potravin přes internet není už dnes ničím výjimečným: 55 procent žen a 45 procent mužů tak alespoň občas doplňuje zásoby v domácí spíži či lednici. Často jde o lidi z velkých měst, kteří ačkoli mají dost nákupních příležitostí v okolí, šetří čas: nákup si naklikají na mobilu v autobuse, když jedou do práce. Cestou domů pak nemusí vláčet tašky ani zajíždět k marketu – v dohodnutou hodinu jim prostě nákup doveze rozvážková služba.

Zahlédnout však rozvozové auto Teska na vesnici (jiný řetězec zatím službu mimo velká města běžně neposkytuje) už ale také není nic výjimečného. „Dlouho jsem se k objednání potravin přes internet nemohla odhodlat, je to neosobní a také mi to u nás na vsi přišlo takové... snobské, “ popisuje šedesátiletá Kateřina. K nákupu podle ní patří i to, že vidí přímo v obchodě akční zboží, na místě posoudí čerstvost nebo unavenost zeleniny, křupavost rohlíků... „Jenže pak jsem musela na operaci a objednání přes internet se ukázalo jako pohodlnější řešení, než složitě popisovat manželovi, jak vyřešit zapeklitou situaci, když v supermarketu mají tři druhy zeleného tvarohu,“ popisuje Kateřina. Navíc si pochvaluje, že ti hoši, co nákupy vozí, jsou moc příjemní a tašky donesou skutečně až do kuchyně.

Jak platíme za pohodlí? Soukromím

Ono je vždy něco za něco. O našich nákupech existuje spousta informací. Mají je obchodníci, mají je banky, mají je i poskytovatelé internetových služeb. Kupovala jsem třeba nedávno papiňák. Zabrousila jsem na stránky několika obchodů, porovnala několik typů hrnců, vybrala a objednala. Chytrý Google si mého počínání všiml a tam, kde nemám zablokované reklamy, mi hned začal nabízet další papiňáky. Inu zase tak chytrý není, když mu nedošlo, že mi stačí jeden. Když se vedle tlakových hrnců začaly v reklamní liště objevovat další kuchyňské potřeby, došlo mi, že mne reklama a technika doběhla. Během měsíce jsem totiž ještě nutně potřebovala mlýnek na maso a šunkovar.

Až jednou někdo efektivně zpracuje všechna data z věrnostních kartiček, platebních terminálů a internetových prohlížečů, máme se jako zákazníci na co těšit. Nabídky, které budeme dostávat, budou totiž opravdu individuálně výhodné. Slevu tak dostaneme třeba na víno, které jsme v uplynulém roce kupovali nejčastěji. Na druhou stranu se jako zákazníci budeme muset naučit říkat ne. Nikoli obchodníkovi, ale sami sobě. Pokušení nakoupit věci, které nepotřebujeme, ale jenom chceme, bude totiž u takových osobních nabídek mnohem silnější.