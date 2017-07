Móda z párty ve Varech: Peštová na jedničku, Klausová pohořela

Případ první: DANIELA PEŠTOVÁ

100 %

Daniela Peštová prostě umí! Baví mě na ní snad úplně všechno. Klasické černé kalhoty v cigaretovém střihu rozbité naprosto ohromujícím a sexy body. Vršek bohatě zdobený takže nejsou třeba ani šperky, což topmodelka pochopila. Boty, i když nejsou vidět celé, jsou úžasné. Celkový look působí velice pohodlně, stejně tak fashion a stylově.

Případ druhý: KAIRA K. HRACHOVCOVÁ

85 %

Tento model herečce velice sluší! Rudě červené polstrované šaty dodávají postavě sex-appeal. Detail v rozšíření ramínek dělá z obyčejných červených šatů neobyčejné. Skvělá volba! Podpatky působí velice robustním dojmem, vypadají skoro jako kopyta. Rozhodně bych vyměnil lak na nehty za jemnější.



Případ třetí: MARKÉTA KONVIČKOVÁ

60 %

Look á la Kim Kardashianová zpěvačce úplně nelichotí, pokud jde o její tělesné partie. Nedá se ale říct, že by Markéta Konvičková nebyla sexy žena. Na šatech je bohužel vidět, že nebudou asi úplně kvalitní, jelikož každý kámen v oblasti pasu je nalepen křivě. Už to působí velice lacině. Šaty vyřeší také otázku, jaké šperky si vzít, protože k nim už žádné nepotřebujete. Podpatky a make-up v podobě kouřových očí jsou velice sexy, ke zpěvačce se hodí a sluší jí.



Případ čtvrtý: LIVIA KLAUSOVÁ

20 %

Livia Klausová ostatní dny festivalu předváděla na ženu svého věku a postavení perfektní dress code. Na tuto party se však do posledního detailu oblékla stejně jako den předtím na jiném večírku. I když délka šatů odpovídá všem pravidlům, samotné mi přijdou nudné a smutné. Kabelku bych použil jako předmět na hod do dálky a už bych se pro ni nevracel. Sako ve střihu asijského kimona je velice moderní a precizní vyšívání odpovídá i kvalitě. Bohužel je to asi jediný hezký kousek tohoto outfitu. Šátek se zvířecími vzory i šperk se mi nelíbí. Vlasy a make-up žádnou úpravou zřejmě neprošly, takže je zbytečné je komentovat.

Případ pátý: KATEŘINA KLAUSOVÁ

60 %

Styl lingerie je letos velice populární, a tak ani Kateřina Klausová nemohla být pozadu. V spojení se širokými kalhoty s květovaným vzorem jde sice o kombinaci velice moderní a stylovou, ale nejsem si úplně jist, jestli vhodnou na tuto příležitost. Je to snad důvod, proč se herečka nedostala na party? Alespoň s make-upem a účesem si blondýnka dala práci a mohla si pak postnout nějakou tu fotku na Instagram. Procenta navíc jsou za snahu. Příště snad zvolí více vhodný outfit.

