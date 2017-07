Móda z Varů: Sexy Krainová a Kopřivová, Smetana netrefila dress code

Případ první: SIMONA KRAINOVÁ

95 %

Simona Krainová opět předvedla, že večírky a přípravu na ně zvládá na jedničku. Když zohledníme fakt, že na párty vůbec neplánovala jít a tyto šaty vznikly v podstatě na poslední chvíli před akcí, tak klobouk dolů. Simona je sexy, krásná a půvabná. Šaty z body s hlubokým výstřihem a k němu přichycená dlouhá krajková průsvitná sukně jsou jeden z top modelů večera. Modelka za ně vděčí návrhářce Janě Pištejové. Trošku mi vadí jiná barevnost obou částí. Psaníčko Jimmy Choo, zlaté náramky a šperky Tous jsou perfektní. Make-up a vlasy jsou na jedničku, jako vždy.

Případ druhý: ANDREA VEREŠOVÁ

90 %

Krásné, průhledné síťované šaty s hlubokým výstřihem jsou také z dílny Jany Pištejové. Andrea Verešová vypadá jako mořská víla s postavou bohyně. Dekolt byl tak svůdný, že se za modelkou otáčelo nemálo pánů. Psaníčko ve tvaru řezaného kamene je praktické a neupoutává zbytečnou pozornost od úžasné róby. Modelka bohužel zvolila účes, který jí přidává na věku a vůbec jí nesluší, za což má procenta dolů. Jinak ale působila dojmem naprosto dokonalé kombinace sexy looku a elegance.



Případ třetí: VERONIKA KOPŘIVOVÁ

100 %

Šaty s kamínky z dílny sourozenců Ponerových jsou naprosto precizní, kvalitní, sexy, ženské a na modelce vypadají ohromně. Veronika je krásná žena a myslím, že Jaromíra Jágra muselo dost mrzet, že si ji nemohl ohlídat osobně, jelikož na večírek přišla bez něj. Šaty jsou šperkem samy o sobě, a tak si Veronika vzala už jen velice jemné a nenápadné diamantové šperky značky Beny. Podpatky i psaníčko jsou ve stejném odstínu jako šaty. Vše je perfektní! Vlasy a make-up blondýnka přenechala týmu profesionálů z Instituto Ganassini.



Případ čtvrtý: TÁŇA PAUHOFOVÁ

75 %

Slovenská herečka Táňa Pauhofová vsadila na krajkové šaty v délce doplněné o tyl. Model je rozhodně moc pěkný, ale trochu postrádá nápad a kreativitu. Doplněk v podobě mini kabelky z 20. let se k outfitu výborně hodí, což se nedá bohužel říct o účesu. Párty byla ve stylu světla a tak bych čekal, že Táňa zazáří více.



Případ pátý: EMMA SMETANA

20 %

Tento styl je u moderátorky poslední dobou velmi oblíbený, stejně jako u spousty světových celebrit. Bohužel na tuto párty se vůbec nehodil. Zadaný dress code je někdy ošemetný, ale v tomto případě byl velice příjemný a lehký na splnění. Za záři či světlo bychom mohli považovat snad jen odlesk moderátorčiny kůže. Model je jinak úchvatný, sexy a Emmě velice sluší. Na jinou párty s jiným dress codem by to byl look za 100 procent, na tuto bohužel nikoliv.



Případ šestý: MONIKA KOBLÍŽKOVÁ

90 %

Módní redaktorka a partnerka Leoše Mareše vypadá v modelu s prodlouženou vlečkou jako svůdná bojovnice. Materiál róby hází odlesky, kam se podíváte. Dress code tak byl splněn na jedničku. Výběr měl na svědomí stylista Filip Vaněk, který se Monice Koblížkové i jejímu příteli o garderóbu ve Varech staral celý týden. Monika opravdu vypadá božsky. Trochu bych ale zvážil kombinaci šatů se zlatým psaníčkem a šperky. Šaty samy o sobě hází odlesky do stříbrné a tím se to dost bije.



Případ sedmý: ANETA VIGNEROVÁ

100 %

Modelka Aneta Vignerová vsadila na jistotu a svého oblíbeného návrháře Michaela Kováčika. Pro splnění dress codu se vydala do Diamond Clubu a vypůjčila si šperky v hodnotě tří milionů korun, s nimiž zářila jak Večernice na tmavém nebi. Navíc sametové šaty také házely odlesky. Aneta v novém účesu vypadá naprosto dokonale a nelze jí nic vytknout. Celkový look je famózní.

Případ osmý: ELIŠKA KAPLICKÝ FUCHSOVÁ

20 %

Omlouvám se všem příznivcům manželky zesnulého architekta, ale tento model je asi nejhorší z celého večera. Šaty navozují dojem, že Elišku někdo na letišti zabalil na přístroji na omotání kufru igelitem. Náramek je úplně mimo a pokud chtěla mini peněženkou navodit pocit světla, což byl daný dress code, tak bohužel ani to nevyšlo. Účes i make-up jsou na pokraji vhodnosti. Procenta jsou jen za snahu.

Případ devátý: LENKA KROBOTOVÁ

20 %

Kdo herečce radil s výběrem šatů a přesvědčil ji, že jí to takhle sluší, Lenku Krobotovou asi nemá rád. Vypustit něco takového ven a ještě na jeden z nejprestižnějších večírků filmového festivalu je opravdu na pováženou. Skvělé herečce se omlouvám, ale v tomto modelu vypadá jako tlačenka, co má každou chvíli explodovat. Šaty jsou zmačkané, neforemné, nelichotivé a prostě všechno je asi špatně. Nemluvě o partii prsou, která jsou díky šatům zdeformovaná. Určitě bych k této barvě šatů nezvolil zlaté doplňky. Vlastně by už nikdo nikdy tyhle šaty neměl zvolit. Procenta jsou za krásný make-up.

Případ desátý: DANIELA PEŠTOVÁ

95 %

Modelka Daniela Peštová vypadá v róbě z dílny Tory Burch, jako kdyby právě přišla z přehlídkového mola. Preciznost a kvalita a k tomu dokonalé tělo modelky. Spojením psaníčka značky Charlotte Oplympia, které má svou průhledností navozovat pocit světla, bot značky Ferragamo je celkový outfit naprosto ohromující a hoden velké poklony. Nejsem fanoušek Danielina účesu, a to je asi jediné mínus.

