Nemocná modelka natočila video, aby dodala odvahu lidem bez vlasů

Do svých deseti let byla Corinne Labbé z Montrealu obyčejná dívka, která se nijak nelišila od svých vrstevníků. Pak jí diagnostikovali autoimunitní poruchu, která způsobila, že do měsíce přišla o všechny vlasy. Lékaři jí tvrdili, že vlasy jí už nikdy nevyrostou, protože trpí tzv. alopecií.

Dívka proto začala nosit paruku a své onemocnění tajila před okolím. Bála se reakcí lidí. Měla strach, že by se jí posmívali, že je ošklivá a vypadá jako mimozemšťan. „Bylo pro mě nesmírně obtížné smířit se s tím, že jsem nemocná. Stal se ze mě introvert a o své nemoci jsem s kamarády nikdy nemluvila,“ svěřila se a vzpomíná, že než dostala první paruku, odmítala měsíc vyjít z domu.

Pak se stalo něco neuvěřitelného. Před dvěma lety jí zničehonic začaly znovu růst vlasy. „Nejprve byly slabé a hodně se lámaly, proto jsem stále nosila paruku. Postupně mi dorostly. Nikoliv však na celé hlavě,“ říká devatenáctiletá dívka a ukazuje, jak má pod dlouhými vlasy schované lysiny. Některá holá místa jsou sotva viditelná, jiná mají i několik centimetrů v průměru. Lékaři nedokáží vysvětlit, jak je to možné, protože alopecie normálně způsobuje trvalou ztrátu pokrývky hlavy.

Alopecie Onemocnění, které postihuje především muže, ale příběh mladé Kanaďanky dokazuje, že se týká i žen. Jde o ztrátu vlasové pokrývky, která může být způsobena vedle autoimunitní poruchy i protinádorovou léčbou, infekční či kožní chorobou, ale například také dlouhodobým nedostatkem bílkovin, železa a stopových prvků. Padání vlasů může mít různou intenzitu v závislosti na konkrétní formě onemocnění. Trpím jím přibližně 1% světové populace.

„Přestala jsem být stydlivá a cítit se méněcenně. Uvědomila jsem si, že alopecie mě dělá jedinečnou, nikoliv ošklivou, jak jsem si dříve myslela. A ráda bych, aby to tak vnímali i ostatní,“ svěřila se Corinne, která už se nebojí hrdě ukazovat své lysiny světu.

Natočila video, které má pomoci k tomu, aby se lidé nebáli o onemocnění veřejně mluvit, a také podepsala smlouvu s modelingovou agenturou Models of Diversity. Tato agentura je vlastně charitativní organizace, která propaguje netradiční modely a modelky, co obvykle nejsou v médiích vidět. Snaží se změnit tvář módního průmyslu a ukázat, že krása nemusí znamenat dokonalost.

„Jsou témata, která by neměla být tabu a je důležité o nich hovořit. Přála bych si, aby tomu pomohlo to, že jsem modelka,“ říká Corinne a dodává, že chce, aby se děti se stejným onemocněním jako má ona cítily šťastné a doceněné.