Móda versus technologie.Návrhářka tvoří modely i díky tiskárně

Posouvat hranice módy, experimentovat s látkami a zkoumat, co všechno je vlastně nositelné. To celou svoji kariéru dělá nizozemská návrhářka Iris van Herpenová. Její modely někdy působí až přehnaně futuristicky, ale zároveň se řadí do kategorie luxusní haute couture. Přestože se návrhářka v oboru pohybuje necelých deset let, už se stihla nesmazatelně zapsat do módní historie.

Skutečnou senzaci způsobila róba, která byla vytvořena podle proudu cákající vody jako součást kolekce Crystallisation, kterou představila v roce 2010. Výsledný model vyrobený z plexiskla vypadá jako voda zamrzlá v prostoru a je vůbec prvním kouskem vytvořeným v 3D tiskárně, který se objevil na přehlídkovém mole.

Tiskárna na textil

Práci s 3D tiskárnou si Van Herpenová vůbec velmi oblíbila. A to dokonce natolik, že ji minulý rok nechala pracovat rovnou během přehlídky. Hlavní hvězdou impozantní podívané byla herečka Gwendoline Christie známá z filmové série Hra o truny, které ležela na kruhovém pódiu, jež bylo součástí přehlídkového mola. Tiskárna byla umístěna těsně vedle pódia a její krémové šaty postupně pokrývala speciálními vlákny, které vytvořily síť. To však není její jediný experiment, který se odehrál v rámci přehlídky. O rok dřív zase nechala modelky viset v obřích plastových pytlích, které rozdělovaly molo. Během show se vzduch prostřednictvím nainstalovaných trubek dostával ven, takže plast stále těsněji obepínal těla. Až je nakonec úplně znehybnil.

„Často přemýšlím nad tím, jestli budeme i v budoucnu nosit látky, nebo se odívání stane něčím nemateriálním, co je sice viditelné, ale nehmatné a neuchopitelné,“ vyjádřila se návrhářka, kterou vždy fascinovaly různé druhy umění a to, jak technologie dokáže smazávat hranice mezi módu a uměním.

Hra s materiálem

Vedle zmíněné 3D tiskárny si hraje s materiály i jinak, ručně maluje na umělou hmotu, tyl i hedvábí, nebo pokrývá skleněné koule silikonem, jindy vytváří šaty podle cymatiky. Tato metoda se zabývá tím, jak mohou zvukové vlny utvářet fyzikální struktury materiálu.

Jedny z šatů, které jsou k vidění na výstavě v americkém Dallasu.

To nejzajímavější z její dosavadní tvorby je aktuálně k vidění v americkém Muzeu umění v Dallasu v rámci výstavy Transformování módy. Až do 20. srpna si lze prohlédnout 43 modelů, ve kterých Van Herpenová kombinuje tradiční řemeslné techniky se svými futuristickými vizemi. Exhibice tak podle vedení muzea může zaujmout nejen fanoušky módy, ale i milovníky technologií, inovací a vědy.

Sběratelka ovací

Iris van Herpenová vystudovala Institut umění v nizozemském Arnhemu, a poté se vydala na zkušenou k jednomu z nejlepších v módním průmyslu, slavnému designéru Alexandru McQueenovi. Strávila u něho rok na stáži, než si založila v roce 2007 vlastní značku. Během prvních tří let pak uvedla šest avantgardních kolekcí a dostalo se jí množství ocenění i pochvalných kritik.

Vedle šatů se návrhářka věnuje i doplňkům. Hodně spolupracuje i s obuvními designéry.

Autorku vždy fascinovaly různé druhy umění a to, jak technologie dokáže smazávat hranice mezi módu a uměním. Proto také spolupracuje s různými umělci napříč obory, jak jsou architekti, choreografové, fotografové, ale také vizuální umělci.

Její neobvyklá tvorba fascinuje i zpěvačky, které si potrpí na extravagantní výstřelky. Například Björk se nechala v návrhářčině modelu fotit na obal svého alba Biophilia, příležitostně tvoří i kostýmy pro Lady Gaga.