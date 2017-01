Módní předsevzetí 2017: Zbytečně neutrácet a přidat barvy

Určitě existují věci, které děláte za zvyku, ale vlastně je ani dělat nechcete. A tak vám mohou přibývat kostlivci ve skříni. Doslova. Vždyť kolik máte věcí, které nepotřebujete? Anebo naopak máte už 15 let pořád stejnou odrbanou mikinu a nejste schopná ji vyhodit, protože je „prostě „oblíbená“? Každá z nás má nějaké módní zlozvyky, které komplikují život. Nemusíte se hned zbavovat všech najednou, stačí, když budete krok po kroku pracovat na vlastním stylu. Oblečení, které nosíte, by vás nemělo tlačit, nebo být přehnaně velké, ale zároveň by mělo odpovídat vaší postavě a životnímu stylu. Protože žena může být elegantní i v pytli od brambor, pokud ho umí nosit.

Šetrné nakupování

Známe to všechny. Brouzdání po obchodech se jen velmi zřídka obejde bez nákupu nového kousku. Často ale vůbec nepřemýšlíme, jestli daná věc má v našem šatníku vůbec místo. A to je chyba. Šatník tímto způsobem zbytečně zahlcujeme, a tak je dost možné, že v něm pak budou chybět věci, které doopravdy potřebujeme. Do obchodů bychom měli chodit pouze pro konkrétní věc, nikoliv proto, že zrovna jdeme kolem. Pokud tam přeci jen zabloudíme a něco nám padne do oka, měli bychom si pečlivě promyslet, jestli se to hodí k oblečení, které máme doma. A jestli věc podobného střihu či barvy nemáme už doma.

Tak schválně, kolik kousků oblečení obsahuje váš šatník? Třicet, padesát, nebo je to více než sto? A kolik z nich nosíte? Při běžném nošení saháme po pár kouscích, které neustále točíme dokola. Zbytek slouží pouze na slavnostní příležitosti. Mít přehled o tom, co máme v šatníku, je základ. Pokud jsme kousek neměli na sobě rok, už ho pravděpodobně nikdy neoblékneme. Je lepší danou věc vyhodit a nechat si jen to, co skutečně nosíme.

Kvalita, nikoliv kvantita

Základ šatníků by měly tvořit kousky, které vydrží déle než dvě tři sezony. Takové, které budou z kvalitních materiálů a řemeslně ušité a budete je moci oblékat třeba deset let. Kabát, šaty či halenka jsou věci, do kterých se vyplatí investovat a nechat si je i ušít na míru. Designérské kousky jsou sice na první pohled dražší, ale jejich životnost mnohonásobně delší. Když si spočítáte, jak často byste si museli stejnou věc koupit v módních řetězcích a jak dlouho by vydržela, vyjde zakázková tvorba jako levnější varianta. V módních řetězcích se vyplatí nakupovat jednoduché věci, které se dají snadno nahradit. Obyčejná trička, tílka, ponožky či pyžamo.

Méně černé

Všechny milujeme černou. Je to kouzelná barva, která dokáže i z korpulentní ženy vykouzlit půvabnou dámu. Hodí se všude a ke všemu. Jenže postavit si šatník na černé je zároveň trochu nuda. Stejně tak, pokud v něm převažují pouze šedé a béžové věcí. Ostatní barvy mohou tento základ nádherně doplnit a dodat vašemu výslednému outfitu šmrnc. Nebojte se sytých, ani světlých odstínů. A pokud si nejste jistá, co k vám sedí, nechte si poradit. Od kamarádky, prodavačky v obchodě nebo přímo od stylisty. Méně odvážné ženy mohou začít s barevnými doplňky, jako jsou šperky, boty nebo kabelky. Zazářit se dá v červeném či modrém tričku, růžových šatech nebo zelené sukni. Právě hráškově zelená je letošní barvou roku, takže se můžete snadno inspirovat.

Ani zima, ani horko

Zvolit padnoucí oblečení je umění. Zvolit ho tak, aby v něm nebylo příliš teplo nebo zima, je mnohdy pěkný oříšek. Především nyní, kdy jeden den mrzne a další je o několik stupňů tepleji. Zkuste proto sledovat předpověď počasí a snadno zjistíte, jestli zrovna dnes není na krátkou sukni příliš zima. Nebo jestli není čas vyměnit zimní bundu za lehčí kabát. Pokud rádi vrstvíte, máte napůl vyhráno. Jakmile začne být v kanceláři teplo, stačí sundat svrchní vrstvu. V letních měsících to lze využít i opačně. A k šatům si do kabelky vzít ještě svetr, kdyby se ochladilo.

Strážce hmotnosti

Naše oblečení nám o nás dokáže říci daleko více, než jen jaký máme styl. Je nejlepším indikátorem váhy, protože prozradí každé půl kilo navíc. Je normální, že v průběhu roku můžeme něco málo shodit nebo přibrat v závislosti na ročním období. Proto nám jsou občas kalhoty těsnější a šaty větší. Naše váha by se ale měla pohybovat v rozmezí maximálně dvou velikostí, tedy př. 36 až 38 nebo 40 až 42. Jakmile poskočí více, hrozí riziko, že se do našich oblíbených kousků už nikdy nedostaneme. A to by byla škoda.