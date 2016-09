Mléčné výrobky pomáhají ke štíhlosti, může za to vápník ve střevech

Časopis European Journal of Clinical Nutrition nedávno přinesl závěry analýzy deseti studií o souvislosti mezi mléčnými výrobky a tělesnou hmotností. Na základě údajů o 46 000 dětí a adolescentů, kteří byli z různých zemí a sledováni byli tři roky, dospěli autoři k závěru, že pravidelná konzumace mléka a mléčných výrobků snižuje o 38 procent riziko nadváhy či obezity v pozdějších letech. Každou porcí navíc se toto riziko snižuje o dalších 13 procent. Kromě toho děti, které jedí hodně mléčných výrobků, mají také poněkud méně tělesného tuku nezávisle na tom, jaká je jejich další strava.

Obézní je desetina prvňáčků Tloustnout začínají na konci věku batolete

Mléčné výrobky jsou v mnohých dietách zakázané, neboť jsou příliš bohaté na tuky. O mléku se diskutuje už léta, protože ho někteří považují za potravinu, která nepatří do lidské výživy. Jak je tedy možné, že mléčné výrobky mohou držet váhu na uzdě? „Přesný mechanismus působení proti obezitě není znám, ale vápník a proteiny, na něž jsou mléčné výrobky bohaté, mohou mít rozhodující roli,“ vysvětluje epidemiolog a expert na výživu Ka He z Indianské univerzity v americkém Bloomingtonu.

„Například vápník redukuje lipogenezi, tedy proces, v němž organismus syntetizuje mastné kyseliny a následně lipidy, a zároveň přispívá k lipolýze (odbourávání tuku uloženého v tukových buňkách) a zasahuje do absorpce tuků ve střevech. Proteiny zvyšují bazální metabolismus, podporují pocit sytosti a navíc přispívají k udržení svalové hmoty. V mléčných výrobcích pak nalézáme prvky užitečné v dětství i dospívání, které jsou například zásadní pro vybudování kostní hmoty, jako je vitamin D a draslík. Jde tedy o pokrmy, které nelze ze stravy vyloučit, ale naopak by se měly na našem stole objevovat pravidelně,“ vysvětluje Ka He.

V dětství lékaři doporučují dvě porce o 125 gramech mléka nebo jogurtu denně, v dospívání až tři porce denně, neboť tehdy se utváří kostní „rezerva“ pro budoucnost. Děti by měly také jíst dvakrát týdně sýr a s tím, jak rostou, by měly jíst sýr třikrát až čtyřikrát týdně. I v dospělosti je konzumace mléčných výrobků podle vědců spojena se zdravím.

Jak zabránit obezitě dětí? Důležitá je snídaně a svačiny Ilustrační fotografie

Podle švédské studie zveřejněné na stránkách American Journal of Clinical Nutrition, která zahrnovala více než 19 000 žen ve věku od 40 do 50 let, umožňuje konzumace nejméně jedné porce mléčných výrobků denně omezit na počátku menopauzy riziko nadváhy o 30 procent.

Nechybí ale ani údaje o významu konzumace mléčných výrobků u dospělých mužů. Podle francouzské studie zahrnující 960 mužů nad 45 let, kteří byli sledováni po dobu patnácti let, jsou mléčné výrobky, cereálie a zelenina těmi pokrmy, které prodlužují život. Kdo pije hodně mléka, má o 39 procent nižší riziko úmrtí na nejrůznější choroby. Podobného výsledku se dosáhlo při konzumaci zeleniny (riziko bylo nižší o 32 procent) a cereálií (o 43 procent). Mléčné výrobky tak mohou být užitečné po celý život.

Podle Evropské společnosti pro gastroenterologii je v Evropě každé třetí dítě ve věku od šesti do devíti let obézní nebo má nadváhu. Přitom 90 procent obézních dětí si udržuje kila navíc i v dospělosti. Proto experti naléhavě požadují kampaně zaměřené na dětskou nadváhu či obezitu.