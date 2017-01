Nehtová čarodějka z Japonska pobláznila americký Manhattan

Animované postavičky, kornouty se zmrzlinou, šperkovnici, ale třeba i Justina Biebera. To všechno zvládne na nehtech vytvořit teprve devatenáctiletá Mei Kawariji, která pochází z Japonska. „Ženy a někdy i muži si libují v tom, že mohou skrze nehty vyjádřit svoji osobnosti. Je to vlastně stejné jako s barvou vlasů, tetováním nebo třeba klasickou kosmetikou,“ svěřila se japonská umělkyně magazínu Vogue.



Posedlost pro barvy a manikúru ji provází od útlého dětství a rozhodně ji neopouští. Z rodného Kjóta dojížděla každý den hodinu a půl do kosmetické školy v Ósace, aby se naučila základním manikérským technikám. Kvůli své vášni se následně přestěhovala do Tokia, kde si brzy vybudovala širokou síť klientů. V roce 2006 si otevřela vlastní salon a měla solidně našlápnuto stát se světovou hvězdou. A to se také stalo.



Pomohla jí v tom i zakázka pro francouzskou značku Colette. Její kreativní ředitelku Sarah Andelman zaujala postavičkami Hello Kitty a králíčkem Playboyem, které vytvořila speciálně pro její nehty. O talentované Mei se okamžitě začalo mluvit ve všech módních kruzích. Netrvalo dlouho a z Japonska se vydala do meky módního světa. Americký New York ji přivítal v roce 2012 a brzy bylo jasné, že tady to je pro Mei ta správná adresa.

Síla detailů a sociální sítě

Stala se nejvyhledávanější manikérkou na světě. Specializuje se na ruční malování a unikátní 3D nehtovou techniku. Kouzlo její práce tkví v detailech. Její výtvory jsou precizní a vypadají neuvěřitelně realisticky, přestože nepoužívá žádné šablony, nálepky nebo jiné prefabrikáty.

Právě to ji předurčilo k zakázkám pro celebrity a značky jako Google, Samsung, Stella McCartney, The CFDA, Colette Paris, Diesel, Maybelline, Hewlett Packard a mnoho dalších. Její díla se objevují v nejprestižnějších magazínech včetně Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan nebo Dior magazine.

„Není nic, co by Kawariji na nehty nedokázala namalovat nebo přilepit. K populariě jí pomáhají klienti jako třeba Adriana Lima a jejich příspěvky na sociálních sítích. Mei má ve svém digitálním portfoliu vše od záběrů z přehlídek, obtisků značek Louis Vuitton nebo Chanel až k poctě Hillary Clintonové nebo aktivistickým politickým sloganům,“ píše magazín Vogue v návaznosti na to, jak nehtové královně pomohly v kariéře Facebook, Twitter či Instagram.