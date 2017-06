McDonald’s má novou kolekci oblečení inspirovanou dvojitým hamburgerem

Restaurační gigant se více než přesmaženými hranolky a přeslazenými shaky proslavil dvoupatrovým hamburgerem. A právě ten se z táců a papírových pytlíků přesouvá na trička, kšiltovky, ale také na tašky, kabelky a obaly na iPhone.

Jednoduchý design výrobků má na svědomí značka Beams, která se specializuje na streetwearovou módu. Progresivní japonská firma si od stylových triček, maxi sukní a kalhot se širokými nohavicemi odskočila k mnohem méně náročnému stylu. Vytvořila limitovanou edici, kterou tvoří 300 kusů od každé položky.

Získat vytoužený kousek s logem Big Macu můžete přes internetový obchod Rakuten, jenž je sice primárně v japonštině, ale má i anglickou verzi. Za vybrané položky s logem hamburgeru dáte okolo 35 dolarů, tedy něco málo přes 800 korun.

Ikonický hamburger se však neobjevuje jako součást McDonald’s lifestylové kolekce poprvé. Už před dvěma roky vypustila firma do světa několik druhů oblečení a doplňků. Fanoušci si svůj oblíbený pokrm mohli připomínat potiskem na pláštěnce, holinkách, legínách, ale také do něho obléknout svého psa nebo do něho zabalit dárek.