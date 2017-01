Nikdy nezapomenu na samovolné potraty, říká boubelka z Lásky nebeské

Několik let s manželem Jackem McManusem marně doufali, že se dočkají vysněného potomka. Syn Rafferty se narodil až v roce 2015.

„Zatímco mnoho žen má problémy s početím, já jsem dítě vždy počala bez problémů. Pak jsem ho ale nemohla donosit. Když jsem přišla na pravidelnou kontrolu k lékaři, řekl mi, že je mu to moc líto, ale že miminku nebije srdce. Bylo to zničující. Nedovedu to popsat. Nepochopí to nikdo, kdo to nezažil,“ sdělila herečka v rozhovoru pro pořad Loose women.



Pro Martine bylo toto období velmi těžké. Psychicky byla na dně a problémy s těhotenstvím dávala za vinu sobě.

„Měla jsem pocit, že je všechno moje vina. Že jsem někdy v minulosti něco udělala špatně a nyní se mi to takhle vrací,“ pokračovala.

Na doporučení lékařů pak brala prášky obsahující hormony a během těhotenství s Raffertym byla převážně doma, měla totiž rizikové těhotenství.

„Když jsem byla v sedmém měsíci, říkala jsem si, že teď už se to určitě povede. Pořád jsem myslela na to, jak naše dítě budu držet v náručí, že to spolu zvládneme. A nyní bych byla moc ráda, kdybychom měli dalšího potomka,“ doplnila.