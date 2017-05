Učím se nic nedělat, říká Markéta Plánková, tvář nákupů s Ona Dnes

Nákupy OnaDnes Zvýhodněné nákupy s OnaDnes, slevy u 110 obchodníků, začínají od pondělí 15. do neděle 21. května. Slevovou knížku najdete v pondělí 15.5. a ve čtvrtek 18.5. jako přílohu magazínů deníku MF DNES.

Máte teď na jaře potřebu obměňovat šatník?

Vyřadila jsem z něj spoustu věcí. Uděláme jednou za rok babinec s holkami z rodiny – maminkou, tchyní, švagrovou, neteřemi – posedíme a vytahujeme oblečení. Co si nerozeberou, dám do kontejneru s textilem na charitu.

Co jste si koupila naposledy?

Boty. Na ty jsem ulítlá, mám jich spoustu. Poslední dobou mám jediné kritérium, že musí být pohodlné.

Dřív jste si vzala i ty, ve kterých se takzvaně nedá chodit?

Po porodu druhé dcery jsem se zbláznila: šla jsem na kafe s Terezkou Kostkovou, měla nádherné boty na vysokých podpatcích. Moc jí to slušelo, já si vedle ní s poporodní nadváhou, v teniskách a vytahaných kalhotách připadala strašně. Tak jsem si šla koupit boty na šteklích, abych se cítila žensky. Pořídila jsem si hned dvoje, jedny hezčí než druhé. V životě jsem je neměla na noze. Naštěstí máme tři dcery, tak snad je některá z nich bude chtít v budoucnu vyvenčit.

Máte to, čemu se říká patchworková rodina: váš muž si do vztahu přivedl dvě děti, vy jedno, společně máte benjamínka. Jak zařídit, aby to fungovalo?

Jak si to nastavíte, takové to máte. My jsme k tomu všichni přistupovali spontánně. Semkli jsme se a bylo to fajn. Sedlo si to, velké děti k nám jezdí rády. Devatenáctiletý Ondra už i s přítelkyní. Jsou skvělí. Třináctiletá Danielka taky, ta je navíc velká pomocnice, zodpovědně pohlídá holky a my můžeme jít s Danem třeba na večeři.

Markéta Častvaj Plánková Narodila se před 39 lety, pochází z Bystřice nad Pernštejnem

Vystudovala akordeon na konzervatoři v Kroměříži a alternativní a loutkové divadlo na DAMU.

Od studií má angažmá ve Studiu Ypsilon, hraje i ve dvou představeních společnosti StageArt: K-PAX, Svět podle Prota a The Naked True – Odhalená pravda.

Hrála v seriálech Zdivočelá země, Rodinná pouta, Světla pasáže, Ordinace v růžové zahradě, První republika, Mordparta.

Ze vztahu s hercem Romanem Štolpou má dceru Agátu (10), od roku 2010 je provdaná za novináře a manažera Daniela Častvaje, mají dceru Julii (6).

Máte vysvětlení, proč to šlo tak hladce?

Asi jsme měli velkou kliku. A také jsme ani jeden nerozbíjeli původní vztah, měli jsme je uzavřené. Já byla svobodná a Dan rozvedený.

Co byste poradila o deset let mladší Markétě Plánkové, která čekala první dítě a opustil ji partner?

Řekla bych jí, aby naplno prožívala každý okamžik, protože se nedá opakovat. Aby se na všechny situace v životě dívala s láskou a brala všechno ve větším klidu a s nadhledem. Všechno je, jak má být.

Jste se svým životem spokojená?

Pomohlo mi dojíždění vlakem: tam si můžu odpočinout, zdřímnout, číst si, odpovědět na e-maily. Zahradu už neobcházím jen s motyčkou, ale jdu se mrknout, co kvete nového. A konečně si už nemyslím, že když si žena po náročném týdnu v sobotu třeba pustí televizi, páchá zločin. To bych dřív nedokázala, byla bych vystresovaná, že nic nedělám a co tomu řeknou ostatní.