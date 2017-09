Překotný porod je šok pro matku i dítě, vysvětluje porodní asistentka

Překotný porod

Radka (27) s Lukášem (32) dorazí do plzeňské porodnice ve velkém spěchu, Radčin porod totiž probíhá podstatně rychleji, než je běžné. Po pár minutách kontrakcí má již děložní hrdlo otevřené na několik prstů a porodním asistentkám je tedy jasné, že jde o překotný porod. Překotný porod je kvůli své rychlosti nebezpečný pro matku i dítě, při běžném porodu mají čas připravit se a z příliš rychlého průběhu porodu se oba mohou dostat do šoku.



Radčin partner Lukáš je z vývoje vykolejený a vystrašený, i když se jedná o obrovského chlapa, který se živí jako vězeňský dozorce a navenek se tváří jako tvrďák a cynik, na porodním sále se ale on ani těhotná žena netrápí příliš dlouho, protože za patnáct minut po příjezdu do porodnice již přichází na svět malá Sofie. Matka i dítě jsou v pořádku, i když miminko na svět tak moc pospíchalo.



„Maminka říkala, že potřebuje čůrat, tak jsem si jí vzala, že ji nejdříve vyšetřím a tam už na mě vykukovala hlavička. Ta vylítla jako špunt z lahve,“ popisovala nakonec příchod na svět novorozence jedna z porodních asistentek.



Nekonečný porod

Porod Marie (29) by se dal označit jako opak překotného porodu Radky. Marie přijela do porodnice, protože jí praskla voda. Děložní hrdlo se otvíralo velmi pomalu, ale lékaři si Marii i s jejím partnerem Václavem (28) už v porodnici nechali. Dítě bylo počato pomocí umělého oplodnění, Václav totiž u lékaře zjistil, že je téměř neplodný a má poslední šanci počít dítě alespoň s lékařskou pomocí. Václav přiznává, že zpráva o neplodnosti byla zásahem pro jeho mužské ego, ale nakonec se s tím dokázal vyrovnat. Umělé oplodnění se naštěstí povedlo hned napoprvé.



Václav i Marie trpí oba Crohnovou chorobou, chronickým zánětem trávicí soustavy. „To, že máme chorobu oba dva, beru jako výhodu. Dokážeme se jeden do druhého vcítit. Partner vidí, že když mám bolesti a jsem unavená, tak to nebere jako zpohodlnění a flákání,“ myslí si Marie, protože nemoc se často projevuje bolestmi břicha nebo únavou, které vlastně nejsou nijak navenek poznat.



Partneři si tak musí v porodnici pobýt déle než 24 hodin, během kterých se na pokoji snaží nějak ubíjet čas. Zpočátku Václav nervózně pochoduje po pokoji, později se ale natáhne na lůžko vedle Marie a pouští jí písničky. nakonec se po více než 24 hodinách pomalu postupujícího porodu, při kterém je Marii chvílemi až do breku, dočkají. Narodí se Mariino druhé dítě, dcera Zuzanka.



Otec i dědeček s sebou

Kristýnu (22) přivádí do porodnice rovnou dva muži: její parter Roman (30) a otec René (43). Kristýna si prožila zvláštní dětství, matka ji zanechala v porodnici a už se nikdy neozvala. Vychovával ji společně otec a babička, po babiččině smrti ale vznikly problémy. René je totiž mírně řečeno sukničkář, což u jeho dcery vyvolávalo žárlivost. Kristýna se s otcovými partnerkami často nepohodla a když jí bylo čtrnáct let, odešla po jedné hádce z domova. S otcem se pak nestýkala mnoho dalších let a životem se protloukala sama díky práci prodavačky.



To se změnilo když potkala Romana, kterému hned při prvním setkání oznámila, že si přeje rodinu se vším všudy - svatbou i miminkem. A to se také záhy naplnilo, když po dvou měsících vztahu Kristýna otěhotněla.



Kristýna nejdřív trvá na tom, aby porodní asistentka odvedla jejího otce, protože i když se s ním už usmířila, není jí jeho přítomnost na porodním sále příjemná. Otec pak neváhá a na chodbě hned začne balit porodní asistentku, která má za pár hodin porodit jeho první vnouče.

I Kristýnin porod postupuje pomalu, protože je ale zdravá, posílají ji z porodnice ještě zpátky domů. Vrátí se za několik hodin a zanedlouho se narodí holčička s netradičním jménem Vikki Amave. Kristýna je odhodlaná zařídit si svůj život se svým partnerem a dcerou zcela jinak, než jak ona sama prožila své dětství.