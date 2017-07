Kvůli rozvodu s Guyem mi nechtěli povolit adopci, říká Madonna

Když Madonna chtěla adoptovat dceru Mercy (11) z Malawi, měla velké problémy. Protože byla po rozvodu s Guyem Ritchiem, nezapadala do tabulek a adopci dalšího dítěte jí nechtěli povolit.

Tři a půl roku Madonně trvalo, než si adopci vybojovala s úřady a dceru si mohla odvézt domů.

„Potkala jsem Mercy jen krátce poté, co jsem adoptovala syna Davida. Každý však bydlel v jiném sirotčinci a bylo to složité,“ sdělila zpěvačka na setkání adoptovaných dětí v Malawi, kam dorazila se všemi adoptovanými dětmi minulý týden.

Když Madonna děti poprvé viděla, byly ve špatném zdravotním stavu. Mercy měla malárii a James trpěl pneumonií.

„Když jsem děti poprvé držela v náručí, zašeptala jsem jim do ucha, že se o ně postarám. Slíbila jsem jim, že zařídím, aby z nich vyrostly silné a zdravé osobnosti, a udělala jsem všechno pro to, abych to dodržela,“ pokračovala.

„Nejdřív jsem měla povolení na adopci Davida. Pak jsem vyplnila papíry na adopci Mercy. Ale to už soudce řekl ‚ne‘. Bylo to po rozvodu. Jako rozvedená žena jsem zkrátka neměla nárok na adopci dítěte. Byla jsem v šoku. Všem bych chtěla vzkázat, ať se za žádnou cenu nevzdávají, protože když se nevzdáte, vyjde to,“ dodala.

Po letech to nakonec dopadlo dobře a před pár měsíci se jí podařilo adoptovat další dvě děti. Dvojčata Stelle (4) a Esterre (4) jsou nyní také v její péči. Dohromady tedy adoptovala 4 děti a dvě děti jsou její vlastní. Dcera Lourdes (20) s matkou skvěle vychází. Syn Rocco (16) se však od ní odstěhoval a žije v Londýně s otcem. O styk s matkou nemá zájem.