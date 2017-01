Královna sjezdovek. Na horách nezapomeňte vrstvit a hrát si s barvami

Většina z nás hory miluje, ale vhodně se obléci bývá občas oříšek. Důležité je chytře vrstvit a volit speciální materiály, které nás nejen zahřejí, ale dokáží i odvádět pot. Ať už jdete na půlhodinovou procházku po hřebenech, nebo budete celý den brázdit sjezdovky.

Začněte s funkčním prádlem, které by mělo odpovídat zamýšlené aktivitě a intenzitě pohybu. Pak by měl přijít kousek, který vás zahřeje, například mikina. Aby se vám mráz ani sníh nedostal na kůži, sáhněte po bundě, jež má tepelnou izolaci i vyšší vodní sloupec.

Už Limonádový Joe věděl, že na některé věci si musí vzít teplé spodní prádlo. Tím začnete i vy. Funkční prádlo se používá přímo na tělo a jeho úkol je udržovat suchou pokožku. Použitý materiál se liší podle toho, zda je prádlo určeno pro sport s vysokou či nízkou fyzickou zátěží. Kromě odvádění vlhkosti musí být také šetrné a příjemné k pokožce, aby ji nedráždilo. Mělo by být bezešvé, aby nikde netlačilo a lépe přiléhalo na kůži.

Pro intenzivní pohyb je lepší prádlo z umělého vlákna, které si lépe poradí s potem. Jestliže neplánujete lámat světové rekordy, volte kousek, který kombinuje umělé vlákno a merino vlnu. „První vrstva na vaší kůži má transportní funkci a odvádí teplo a pot od těla. Ideálním materiálem je merino, které nádherně hřeje, přitom odvádí pot od těla a ještě mu opravdu dlouho trvá, než začne i při maximálním tělesném výkonu zavánět,“ říká Radek Kronika, marketingový manažer značky Hudysport.

V teple a pohodlí

Na vrstvu funkčního prádla přidejte druhou, izolační, která vás udrží v teple. Zároveň by také měla brát přebytečné vlhko z první vrstvy a dále ho rozptýlit do okolí. Aby pot nestudil, měla by být dobře prodyšná. „Ideální je mikina z materiálu jako je například Polartec, tedy velur s vnitřním česaným vláknem. Mikina by měla být strečová, přiléhat k tělu, a pokud se zrovna věnujete hodně intenzivnímu pohybu (běžky, výstup na skialpech), může s klidem sloužit jako svrchní vrstva,“ radí Radek Kronika.

Poslední vrstva má pak úkol chránit tělo před nepříznivými povětrnostními vlivy. Vyberte si bundu, která kromě tepelné izolace zaručuje ochranu proti živlům – tedy větru a vodě. V orientaci vám pomůže výška vodního sloupce. Ukazuje, po jakém napršeném množství vody na povrch bunda promokne. Čím vyšší sloupec, tím ale nižší prodyšnost. Při pořizování bundy hledejte i windstopovou membránu, která brání profouknutí a lépe chrání proti chladu. Dobrá bunda by měla mít i odvětrávání podpaží a neměla by nás omezovat v pohybu.

Při výběru dbejte na technické detaily – zipy, které můžete stahovat i bez nutnosti sundat rukavice, dostatečně velkou kapuci, která se vejde i na helmu. „Nepromokavé materiály, podlepené švy, víceúčelové kapsy, kapsa na skipas, látka na vyleštění brýlí v kapse, nastavitelná, odnímatelná kapuce a sněhový pás na zip – to vše by mělo být u moderní bundy samozřejmostí,“ říká Elmar Stimpfl zakladatel italské značky VIST, která nabízí stylové lyžařské oblečení.

Žluto-zelená je hit sezóny

„Kalhoty si vyberte z Goretexu, který nepromokne, s propracovanými koleny a dlouhým zipem po straně nohavic, které vám umožní kalhoty navléknout, i když už máte na nohou přeskáče,“ říká Radek Kronika. Vhodnější jsou ty s nastavitelnými kšandami a zvýšeným pasem. Některé modely mají i vyztužená kolena a zadek. Myslete i na to, že by se pod ně měla vejít první vrstva v podobě legin. Délka nohavic by při chůzi měla zakrývat okraj bot.

Lyžařské oblečení by mělo být v první řadě funkční, přesto se lze při jeho výběru vyřádit. Trendy totiž velí nebát se výrazných a sytých barev ani na sjezdovce. “Kromě hráškově zelené, červené, černé a bílé, které se objevily už v minulých kolekcích, jsou letošní horkou novinkou žluto-zelená, tmavá růžová, zářivě červená, nebesky modrá, světle modrá a fialová,” vypočítává Elmar Stimpfl.

Letošní kolekce se nebojí neotřelých a kontrastních kombinací – žluto-zelené s fialovou, nebesky modré s tmavě růžovou a dalších. Vedou horizontální linie nad vertikálními. “Je to symbol znovuzrození, nového horizontu, a navíc to umocňuje dojem ženskosti,” říká módní návrhářka firmy VIST Frana Munaretto, která letos lyžařům radí, aby se nebáli exploze barev.