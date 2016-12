Minogue: Musím se smířit s tím, že možná vlastní děti nikdy mít nebudu

„Mám tři synovce, které naprosto miluji. Když je vidím, jsem z nich úplně šílená. Tak moc je mám ráda. A pak mě napadají myšlenky na mé vlastní dítě. Ptám se sebe sama, jak by asi moje dítě vypadalo. Jestli by mi bylo podobné a jestli by mělo mojí povahu,“ sdělila zpěvačka v rozhovoru pro magazín The Sunday Times.

Než herečka podstoupila léčbu rakoviny prsu, nechala si odebrat zdravá vajíčka, která by se v budoucnu dala použít v rámci umělého oplodnění.

„Realita je ale taková, že se musím smířit s faktem, že třeba vlastní děti nikdy mít nebudu. Nebo je alespoň nebudu schopná odnosit a porodit,“ myslí si Kylie.



„Když rakovina udeří, musíte myslet na budoucnost, musíte zvážit všechny možnosti, které se vám nabízejí. Máte chuť křičet a nevíte, co máte v danou chvíli dělat,“ pokračovala s tím, že je šťastná za to, že má okolo sebe úžasné synovce, pro které může být skvělou a milující tetou.



„Je to těžké, ale je to realita. Jsem ráda, že jsem se vyléčila a je mi dobře. To je nejdůležitější,“ doplnila zpěvačka.



Její mladší snoubenec Joshua Sasse by si dítě moc přál, ale nebrání se ani adopci. V plánu měli snoubenci nejdřív svatbu, ale tu zpěvačka odložila. Hodlá se vdát až ve chvíli, kdy bude v Austrálii legalizováno oddávání párů stejného pohlaví.